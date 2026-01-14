Генштаб объявил о новых успехах украинских воинов на фронте

В течение 13 января авиация, ракетные войска, артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава и техники противника, четыре артиллерийские системы и два пункта управления армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 14 января 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.01.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 221 940 (990) человек;

танков — 11 550 (+6) ед;

боевых бронированных машин — 23 902 (+3) ед;

артиллерийских систем — 36 098 (+74) ед;

РСЗО — 1 603 (+3) ед;

средств ПВО — 1275 (+5) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 106 428 (+1074) ед;

крылатых ракет — 4 163 (+8) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 74 119 (+232) ед.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных и 42 авиационных удара, применил 25 ракет и сбросил 78 управляемых бомб. Поделиться

Кроме того, было привлечено для поражения 7967 дронов-камикадзе и совершено 3768 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 74 — из реактивных систем залпового огня.