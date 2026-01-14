РФ атакувала Україну балістикою та 113 дронами — знешкоджено 90 цілей

Уночі 13-14 січня російські загарбники здійснювали повітряний напад на українські міста та села 3 балістичними ракетами Іскандер-М та 113 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 13 локаціях.
- Атака ворога триває, тому не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Цього разу ракети летіли із Ростовської та Воронезької областей, а дрони із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Варто також зазначити, що близько 70 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-