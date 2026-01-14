РФ атакувала Україну балістикою та 113 дронами — знешкоджено 90 цілей
РФ атакувала Україну балістикою та 113 дронами — знешкоджено 90 цілей

Повітряні Сили ЗСУ
ППО звітує про відбиття нової атаки РФ
Уночі 13-14 січня російські загарбники здійснювали повітряний напад на українські міста та села 3 балістичними ракетами Іскандер-М та 113 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 13 локаціях.
  • Атака ворога триває, тому не ігноруйте повітряну тривогу.

ППО звітує про відбиття нової атаки РФ

Цього разу ракети летіли із Ростовської та Воронезької областей, а дрони із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Варто також зазначити, що близько 70 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на сході та півночі країни.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання двох балістичних ракет та 24 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — закликають українські захисники.

