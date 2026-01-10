Іспанія закликала Європу створити власну армію та інтегрувати оборонну промисловість

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Європу до створення власної армії та інтеграції оборонної промисловості. Це дозволить континенту діяти без залежності від третіх країн і зміцнити безпеку.
Головні тези:
- Іспанія закликає Європу зміцнити безпеку шляхом створення власної армії та інтеграції оборонної промисловості.
- Міністр закордонних справ Іспанії висловлює підтримку України та засуджує російську агресію.
Іспанія звернулася з закликом до Європи
Ми повинні мати власні засоби стримування, без залежності від третіх сторін, — заявив в інтерв’ю EFE Хосе Мануель Альбарес, закликаючи Європу інтегрувати оборонну промисловість і рухатися до створення європейської армії.
Альбарес також прокоментував глобальні виклики.
Міністр також підкреслив підтримку України та засудив агресію Росії.
Міністр наголосив на важливості європейського лідерства і самостійності, критикуючи ультраправі сили, які намагаються послабити ЄС і підірвати демократичні принципи.
Він також виступає за оновлення ООН і вибір нового генерального секретаря з Латинської Америки, бажано жінки, щоб організація відображала сучасні виклики.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-