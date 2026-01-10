Іспанія закликала Європу створити власну армію та інтегрувати оборонну промисловість

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Європу до створення власної армії та інтеграції оборонної промисловості. Це дозволить континенту діяти без залежності від третіх країн і зміцнити безпеку.

Іспанія звернулася з закликом до Європи

Ми повинні мати власні засоби стримування, без залежності від третіх сторін, — заявив в інтерв’ю EFE Хосе Мануель Альбарес, закликаючи Європу інтегрувати оборонну промисловість і рухатися до створення європейської армії.

Альбарес також прокоментував глобальні виклики.

Спроби змінити правила міжнародного порядку ми бачимо в діях США у Венесуелі або їхніх претензіях щодо Гренландії. Хосе Мануель Альбарес Міністр закордонних справ Іспанії

Міністр також підкреслив підтримку України та засудив агресію Росії.

Єдиною загрозою для України та безпеки Європи є російські війська в Україні. Ні Україна, ні ЄС, ні НАТО ніколи не становили загрози для Росії. Поширити

Міністр наголосив на важливості європейського лідерства і самостійності, критикуючи ультраправі сили, які намагаються послабити ЄС і підірвати демократичні принципи.