Іспанія закликала Європу створити власну армію та інтегрувати оборонну промисловість
Категорія
Політика
Дата публікації

Іспанія закликала Європу створити власну армію та інтегрувати оборонну промисловість

Іспанія
Read in English
Джерело:  EFE

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Європу до створення власної армії та інтеграції оборонної промисловості. Це дозволить континенту діяти без залежності від третіх країн і зміцнити безпеку.

Головні тези:

  • Іспанія закликає Європу зміцнити безпеку шляхом створення власної армії та інтеграції оборонної промисловості.
  • Міністр закордонних справ Іспанії висловлює підтримку України та засуджує російську агресію.

Іспанія звернулася з закликом до Європи

Ми повинні мати власні засоби стримування, без залежності від третіх сторін, — заявив в інтерв’ю EFE Хосе Мануель Альбарес, закликаючи Європу інтегрувати оборонну промисловість і рухатися до створення європейської армії.

Альбарес також прокоментував глобальні виклики.

Спроби змінити правила міжнародного порядку ми бачимо в діях США у Венесуелі або їхніх претензіях щодо Гренландії.

Хосе Мануель Альбарес

Хосе Мануель Альбарес

Міністр закордонних справ Іспанії

Міністр також підкреслив підтримку України та засудив агресію Росії.

Єдиною загрозою для України та безпеки Європи є російські війська в Україні. Ні Україна, ні ЄС, ні НАТО ніколи не становили загрози для Росії.

Міністр наголосив на важливості європейського лідерства і самостійності, критикуючи ультраправі сили, які намагаються послабити ЄС і підірвати демократичні принципи.

Він також виступає за оновлення ООН і вибір нового генерального секретаря з Латинської Америки, бажано жінки, щоб організація відображала сучасні виклики.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Закупівля зброї США для України. Іспанія приєднується до ініціативи PURL
Іспанія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іспанія планує запустити найшвидші потяги в Європі
потяг
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Іспанія неочікувано змінила позицію щодо введення своїх військ в Україну
Санчес

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?