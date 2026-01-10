Испания призвала Европу создать собственную армию и интегрировать оборонную промышленность
Испания призвала Европу создать собственную армию и интегрировать оборонную промышленность

Испания
Read in English
Читати українською
Источник:  EFE

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европу к созданию собственной армии и интеграции оборонной промышленности. Это позволит континенту действовать без зависимости от третьих стран и укрепить безопасность.

Главные тезисы

  • Испания активно выступает за создание собственной армии и интеграцию оборонной промышленности в Европе для укрепления безопасности континента.
  • Министр иностранных дел Испании поддерживает Украину и осуждает действия российских войск на территории страны.

Испания обратилась с призывом в Европу

Мы должны иметь собственные средства сдерживания, без зависимости от третьих сторон, заявил в интервью EFE Хосе Мануэль Альбарес, призывая Европу интегрировать оборонную промышленность и двигаться к созданию европейской армии.

Альбарес также прокомментировал всемирные вызовы.

Попытки изменить правила международного порядка мы видим в действиях США в Венесуэле или их претензиях по поводу Гренландии.

Хосе Мануэль Альбарес

Хосе Мануэль Альбарес

Министр иностранных дел Испании

Министр также подчеркнул поддержку Украины и осудил агрессию России.

Единственной угрозой для Украины и безопасности Европы российские войска в Украине. Ни Украина, ни ЕС, ни НАТО никогда не представляли угрозы для России.

Министр отметил важность европейского лидерства и самостоятельности, критикуя ультраправые силы, пытающиеся ослабить ЕС и подорвать демократические принципы.

Он также выступает за обновление ООН и выбор нового генерального секретаря из Латинской Америки, желательно женщины, чтобы организация отражала современные вызовы.

Больше по теме

