Испания призвала Европу создать собственную армию и интегрировать оборонную промышленность

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес призвал Европу к созданию собственной армии и интеграции оборонной промышленности. Это позволит континенту действовать без зависимости от третьих стран и укрепить безопасность.
Главные тезисы
- Испания активно выступает за создание собственной армии и интеграцию оборонной промышленности в Европе для укрепления безопасности континента.
- Министр иностранных дел Испании поддерживает Украину и осуждает действия российских войск на территории страны.
Испания обратилась с призывом в Европу
Мы должны иметь собственные средства сдерживания, без зависимости от третьих сторон, заявил в интервью EFE Хосе Мануэль Альбарес, призывая Европу интегрировать оборонную промышленность и двигаться к созданию европейской армии.
Альбарес также прокомментировал всемирные вызовы.
Министр также подчеркнул поддержку Украины и осудил агрессию России.
Министр отметил важность европейского лидерства и самостоятельности, критикуя ультраправые силы, пытающиеся ослабить ЕС и подорвать демократические принципы.
Он также выступает за обновление ООН и выбор нового генерального секретаря из Латинской Америки, желательно женщины, чтобы организация отражала современные вызовы.
