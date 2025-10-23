Покупка оружия США для Украины. Испания присоединяется к инициативе PURL

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что его страна присоединится к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины.
Главные тезисы
- Испания присоединяется к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины, подтверждая поддержку союзников в оборонной сфере.
- Педро Санчес подчеркивает важность увеличения военных расходов Испании и выполнение обязательств по поддержке союзников.
- Президент США Дональд Трамп критикует Испанию за нежелание увеличить оборонные расходы, однако Санчес отмечает положительную динамику в этой сфере.
Испания присоединяется к инициативе PURL
Об этом он сказал 23 октября перед началом саммита ЕС в Брюсселе.
Президент США Дональд Трамп уже долго критикует Испанию за нежелание увеличивать оборонные расходы. Накануне он в очередной раз выступил с критикой, заявив, что Испания — "не командный игрок". Еще раньше Трамп даже заявлял, что Испанию следует "исключить" из НАТО.
Санчес в четверг отметил, что с самого начала его премьерства Испания увеличивала свои военные расходы, и обвинил предыдущую власть в том, что она не выполняла обязательства.
До этого Испания, вызвавшая возмущение среди союзников, отказавшись поддержать увеличение расходов НАТО на саммите лидеров в июне, оставляла открытой возможность присоединения к инициативе PURL.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-