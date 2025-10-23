Покупка оружия США для Украины. Испания присоединяется к инициативе PURL
Покупка оружия США для Украины. Испания присоединяется к инициативе PURL

Испания
Источник:  El Pais

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что его страна присоединится к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины.

  • Испания присоединяется к инициативе PURL по закупке американского оружия для Украины, подтверждая поддержку союзников в оборонной сфере.
  • Педро Санчес подчеркивает важность увеличения военных расходов Испании и выполнение обязательств по поддержке союзников.
  • Президент США Дональд Трамп критикует Испанию за нежелание увеличить оборонные расходы, однако Санчес отмечает положительную динамику в этой сфере.

Испания присоединяется к инициативе PURL

Об этом он сказал 23 октября перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Санчес отметил, что закупка оружия у США "является появившейся несколько недель назад инициативой НАТО" и "Испания, которая является страной, преданной Североатлантическому альянсу, а также защите и поддержке Украины", присоединится к программе PURL.

Президент США Дональд Трамп уже долго критикует Испанию за нежелание увеличивать оборонные расходы. Накануне он в очередной раз выступил с критикой, заявив, что Испания — "не командный игрок". Еще раньше Трамп даже заявлял, что Испанию следует "исключить" из НАТО.

Санчес в четверг отметил, что с самого начала его премьерства Испания увеличивала свои военные расходы, и обвинил предыдущую власть в том, что она не выполняла обязательства.

Президент Трамп знает, что с момента моего назначения на должность премьера Испании мы не только выполняем свои обязательства, но и выполнили обязательства, не выполнившие другие администрации, в этом случае администрация Народной партии.

До этого Испания, вызвавшая возмущение среди союзников, отказавшись поддержать увеличение расходов НАТО на саммите лидеров в июне, оставляла открытой возможность присоединения к инициативе PURL.

