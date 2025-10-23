Закупівля зброї США для України. Іспанія приєднується до ініціативи PURL

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що його країна приєднається до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України.
Головні тези:
- Іспанія долучилася до ініціативи PURL з закупівлі американської зброї для України.
- Постановка Іспанією реалізації ініціативи НАТО сприятиме підтримці України в оборонній сфері.
- Прем’єр-міністр Педро Санчес стверджує, що Іспанія виконує свої обов'язки зі збільшення військових витрат та підтримки союзників.
Іспанія приєднується до ініціативи PURL
Про це він сказав 23 жовтня перед початком саміту ЄС в Брюсселі.
Президент США Дональд Трамп вже тривалий час критикує Іспанію за небажання збільшувати оборонні витрати. Напередодні він вчергове виступив із критикою, заявивши, що Іспанія – "не командний гравець". Ще раніше Трамп навіть заявляв, що Іспанію слід "виключити" з НАТО.
Санчес у четвер зазначив, що з від початку його прем’єрства Іспанія збільшувала свої військові витрати, та звинуватив попередню владу у тому, що це вона не виконувала зобов’язання.
Дотепер Іспанія, яка викликала обурення серед союзників, відмовившись підтримати збільшення видатків НАТО на саміті лідерів у червні, залишала відкритою можливість приєднання до ініціативи PURL.
