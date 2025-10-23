Закупівля зброї США для України. Іспанія приєднується до ініціативи PURL
Категорія
Світ
Дата публікації

Закупівля зброї США для України. Іспанія приєднується до ініціативи PURL

Іспанія
Джерело:  El Pais

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес повідомив, що його країна приєднається до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України.

Головні тези:

  • Іспанія долучилася до ініціативи PURL з закупівлі американської зброї для України.
  • Постановка Іспанією реалізації ініціативи НАТО сприятиме підтримці України в оборонній сфері.
  • Прем’єр-міністр Педро Санчес стверджує, що Іспанія виконує свої обов'язки зі збільшення військових витрат та підтримки союзників.

Іспанія приєднується до ініціативи PURL

Про це він сказав 23 жовтня перед початком саміту ЄС в Брюсселі.

Санчес зазначив, що закупівля зброї у США "є ініціативою НАТО, яка з'явилася кілька тижнів тому", і "Іспанія, яка є країною, відданою Північноатлантичному альянсу, а також захисту та підтримці України", приєднається до програми PURL.

Президент США Дональд Трамп вже тривалий час критикує Іспанію за небажання збільшувати оборонні витрати. Напередодні він вчергове виступив із критикою, заявивши, що Іспанія – "не командний гравець". Ще раніше Трамп навіть заявляв, що Іспанію слід "виключити" з НАТО.

Санчес у четвер зазначив, що з від початку його прем’єрства Іспанія збільшувала свої військові витрати, та звинуватив попередню владу у тому, що це вона не виконувала зобов’язання.

Президент Трамп знає, що з моменту мого призначення на посаду прем’єра Іспанії ми не тільки виконуємо свої зобов'язання, але й виконали зобов'язання, які не виконали інші адміністрації, в цьому випадку адміністрація Народної партії.

Педро Санчес

Педро Санчес

Прем’єр-міністр Іспанії 

Дотепер Іспанія, яка викликала обурення серед союзників, відмовившись підтримати збільшення видатків НАТО на саміті лідерів у червні, залишала відкритою можливість приєднання до ініціативи PURL.

