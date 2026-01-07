Испания неожиданно изменила позицию по ввода своих войск в Украину

Испанский лидер Педро Санчес впервые допустил участие своих военных в миротворческой миссии в Украине после завершени российской захватнической войны.

Испания может ввести свои войска в Украину

Как сообщил Педро Санчес, он намерен провести серию переговоров с представителями большинства парламентских групп на следующей неделе.

Главная цель этих встреч — обсуждение вклада официального Мадрида в обеспечение Украины устойчивым миром.

Премьер-министр также четко дал понять, что Испания "как большая европейская страна" будет непосредственно вовлечена в принятие важных решений в этом направлении.

По словам Санчеса, речь идет не только об усилиях по восстановлению, но и о "военных возможностях".

На этом фоне журналисты поинтересовались у лидера Испании, рассматривает ли он возможность участия своих военнослужащих в потенциальной международной миротворческой миссии в Украине.

Премьер-министр обратил внимание на то, что его страна уже демонстрировала подобные шаги "в других частях мира".