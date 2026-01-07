"Украина не прячется". Зеленский анонсировал важные переговоры с США

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что уже запланирован следующий раунд переговоров с командой американского лидера Дональда Трампа. В центре внимания на этот раз будет вопрос украинских территорий.

Украина готовится к новым переговорам с США

По словам украинского лидера, сейчас он рассчитывает на обсуждение "сложных вопросов" с командой Дональда Трампа.

Цель остается неизменной — завершение захватнической войны России против Украины.

В этот раз официальные Киев и Вашингтон сосредоточатся на вопросах контроля над ЗАЭС и оккупированными территориями.

На этом фоне Владимир Зеленский раскрыл состав украинской переговорной группы:

секретарь СНБО Рустем Умеров,

начальник Генштаба ВСУ генерал Андрей Гнатов,

глава Офиса президента Кирилл Буданов,

его заместитель Сергей Кислица,

советник ОП Александр Бевз.

Как отметил глава государства, сейчас Украина действительно настроена и готова обсуждать непростые вопросы для завершения боевых действий.