"Украина не прячется". Зеленский анонсировал важные переговоры с США
Категория
Политика
Дата публикации

"Украина не прячется". Зеленский анонсировал важные переговоры с США

Владимир Зеленский
Украина готовится к новым переговорам с США
Read in English
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что уже запланирован следующий раунд переговоров с командой американского лидера Дональда Трампа. В центре внимания на этот раз будет вопрос украинских территорий.

Главные тезисы

  • Вопросы контроля над ЗАЭС и оккупированными территориями будут ключевыми.
  • Зеленский поручил своей команде обсудить возможные форматы встреч на уровне лидеров.

Украина готовится к новым переговорам с США

По словам украинского лидера, сейчас он рассчитывает на обсуждение "сложных вопросов" с командой Дональда Трампа.

Цель остается неизменной — завершение захватнической войны России против Украины.

В этот раз официальные Киев и Вашингтон сосредоточатся на вопросах контроля над ЗАЭС и оккупированными территориями.

На этом фоне Владимир Зеленский раскрыл состав украинской переговорной группы:

  • секретарь СНБО Рустем Умеров,

  • начальник Генштаба ВСУ генерал Андрей Гнатов,

  • глава Офиса президента Кирилл Буданов,

  • его заместитель Сергей Кислица,

  • советник ОП Александр Бевз.

Как отметил глава государства, сейчас Украина действительно настроена и готова обсуждать непростые вопросы для завершения боевых действий.

Украина не прячется от самых сложных вопросов и никогда не будет преградой миру. Мир должен быть достойным. И это зависит от партнеров — обеспечат ли они реальную готовность России закончить войну.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Бельгия готова ввести в Украину авиацию и флот, но есть условие
Бельгия внесет весомый вклад в сохранение мира в Украине
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон раскрыл численность будущей французской миссии в Украине
Макрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили российскую нефтебазу и склад МТС — видео
Генштаб ВСУ
Силы обороны отчитываются о результатах своей работы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?