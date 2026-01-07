Украинские воины поразили российскую нефтебазу и склад МТС — видео

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в течение 7 января Силы обороны Украины успели успешно поразить нефтебазу, расположенную в Белгородской области России, а также вражеский склад МТС на ВОТ Донетчины.

Силы обороны отчитываются о результатах своей работы

Как отмечает Генштаб ВСУ, для сокращения наступательных возможностей армии РФ в ночь на 7 января подразделения Сил обороны Украины провели новые важные операции.

Так удалось успешно поразить нефтебазу "Осколнефтеснаб" в районе населенного пункта Котел Белгородской области РФ.

Что важно понимать, она вовлечена в процесс обеспечения российских оккупантов горючим.

Поскольку украинские воины попали в резервуары — сразу начался мощный пожар на объекте.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают делать все возможное для нарушения логистики врага.

На временно оккупированной территории Донецкой области под удар на этот раз попал состав материально-технических средств подразделения 20-й мотострелковой дивизии захватчиков.

Более того, указано, что уточнены результаты предыдущих поражений.

Речь идет о том, что на нефтебазе стратегического резерва "Темп" в Ярославской области РФ повреждены два вертикальных резервуара РВС-5000.