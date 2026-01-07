Українські воїни уразили російську нафтобазу та склад МТЗ — відео

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом 7 січня Сили оборони України встигли успішно уразити нафтобазу, яка розташована у Бєлгородській області Росії, а також ворожий склад МТЗ на ТОТ Донеччини.

Сили оборони звітують про результати своєї роботи

Як зазначає Генштаб ЗСУ, задля скорочення наступальних можливостей армії РФ у ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України провели нові важливі операції.

Так, вдалося успішно уразити нафтобазу “Осколнєфтєснаб” у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ.

Що важливо розуміти, вона залучена до процесу забезпечення російських окупантів пальним.

Оскільки українські воїни поцілили у резервуари — одразу почалася потужна пожежа на об’єкті.

Окрім того, Сили оборони України продовжують робити все можливе для порушення логістики ворога.

Так, на тимчасово окупованій території Донецької області під удар цього разу потрапив склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників.

Ба більше, вказано, що уточнені результати попередніх уражень.

Йдеться про те, що на нафтобазі стратегічного резерву “Темп” у Ярославській області РФ пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000.