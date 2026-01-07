"Україна не ховається". Зеленський анонсував важливі переговори зі США
Категорія
Політика
Дата публікації

"Україна не ховається". Зеленський анонсував важливі переговори зі США

Володимир Зеленський
Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що уже запланований наступний раунд перемовин з командою американського лідера Дональда Трампа. У центрі уваги цього разу буде питання українських територій.

Головні тези:

  • Питання контролю над ЗАЕС та окупованими територіями будуть ключовими.
  • Також Зеленський доручив своїй команді обговорити можливі формати зустрічей на рівні лідерів.

Україна готується до нових переговорів зі США

За словами українського лідера, наразі він розраховує на обговорення "найскладніших питань" з командою Дональда Трампа.

Ціль залишається незмінною — завершення загарбницької війни Росії проти України.

Цього разу офіційні Київ та Вашингтон зосередяться на питаннях контролю над ЗАЕС та окупованими територіями.

На цьому тлі Володимир Зеленський розкрив склад української переговорної групи:

  • секретар РНБО Рустем Умєров,

  • начальник Генштабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов,

  • очільник Офісу президента Кирило Буданов,

  • його заступник Сергій Кислиця,

  • радник ОП Олександр Бевз.

Як зазначив глава держави, наразі Україна дійсно налаштована готова обговорювати непрості питання заради завершення бойових дій.

Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру. Мир має бути достойним. І це залежить від партнерів — чи забезпечать вони реальну готовність Росії закінчити війну.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Бельгія готова ввести в Україну авіацію та флот, але є умова
Барт Де Вевер
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон розкрив чисельність майбутньої французької місії в Україні
Макрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські воїни уразили російську нафтобазу та склад МТЗ — відео
Генштаб ЗСУ
Сили оборони звітують про результати своєї роботи

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?