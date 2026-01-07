"Україна не ховається". Зеленський анонсував важливі переговори зі США

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що уже запланований наступний раунд перемовин з командою американського лідера Дональда Трампа. У центрі уваги цього разу буде питання українських територій.
Головні тези:
- Питання контролю над ЗАЕС та окупованими територіями будуть ключовими.
- Також Зеленський доручив своїй команді обговорити можливі формати зустрічей на рівні лідерів.
Україна готується до нових переговорів зі США
За словами українського лідера, наразі він розраховує на обговорення "найскладніших питань" з командою Дональда Трампа.
Ціль залишається незмінною — завершення загарбницької війни Росії проти України.
Цього разу офіційні Київ та Вашингтон зосередяться на питаннях контролю над ЗАЕС та окупованими територіями.
На цьому тлі Володимир Зеленський розкрив склад української переговорної групи:
секретар РНБО Рустем Умєров,
начальник Генштабу ЗСУ генерал Андрій Гнатов,
очільник Офісу президента Кирило Буданов,
його заступник Сергій Кислиця,
радник ОП Олександр Бевз.
Як зазначив глава держави, наразі Україна дійсно налаштована готова обговорювати непрості питання заради завершення бойових дій.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-