Путин цинично обвинил Господа в начале войны против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Путин цинично обвинил Господа в начале войны против Украины

Путин фактически обвинил Бога в своих преступлениях
Читати українською
Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин бесстыдно назвал захватническую войну РФ против Украины, которая длится уже почти 12 лет, "поручением Господа". Это абсурдное заявление прозвучало 7 января — именно сегодня в стране-агрессорке празднуют Рождество Христово.

Главные тезисы

  • Кремль не объяснил, почему не назвали церковь, в которую прибыл диктатор.
  • Известно, что он находился в окружении офицеров ГРУ РФ.

Путин фактически обвинил Бога в своих преступлениях

Как удалось узнать представителям СМИ, на этот раз глава Кремля отмечал Рождество в окружении военных в церкви на территории воинской части ГРУ в Подмосковье.

Речь идет о храме "великомученика Георгия Победоносца на территории Центра специального назначения "Сенеж" (военная часть 92154) в Солнечногорске".

Журналисты обращают внимание на то, что входящий в структуру Департамента специальных задач ГРУ центр спецопераций "Сенеж" занимается диверсиями на Западе.

Фото: agents.media

Что важно понимать, официально в стране-агрессорке впервые за три года не сообщали, где именно находился Путин.

На фоне празднований Путин выступил с речью прямо в церкви сразу после службы:

Очень часто называем Господа спасителем, потому что он пришел однажды на землю для того, чтобы спасти всех людей. Вот и войны, войны России, они всегда как бы по поручению Господа, выполняют эту же миссию — защиты Отчизны и ее людей, спасения Родины и ее людей.

Владимир Путин

Владимир Путин

Российский диктатор

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Бельгия готова ввести в Украину авиацию и флот, но есть условие
Бельгия внесет весомый вклад в сохранение мира в Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили российскую нефтебазу и склад МТС — видео
Генштаб ВСУ
Силы обороны отчитываются о результатах своей работы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Украина не прячется". Зеленский анонсировал важные переговоры с США
Владимир Зеленский
Украина готовится к новым переговорам с США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?