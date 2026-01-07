Путин цинично обвинил Господа в начале войны против Украины

Российский диктатор Владимир Путин бесстыдно назвал захватническую войну РФ против Украины, которая длится уже почти 12 лет, "поручением Господа". Это абсурдное заявление прозвучало 7 января — именно сегодня в стране-агрессорке празднуют Рождество Христово.

Путин фактически обвинил Бога в своих преступлениях

Как удалось узнать представителям СМИ, на этот раз глава Кремля отмечал Рождество в окружении военных в церкви на территории воинской части ГРУ в Подмосковье.

Речь идет о храме "великомученика Георгия Победоносца на территории Центра специального назначения "Сенеж" (военная часть 92154) в Солнечногорске".

Журналисты обращают внимание на то, что входящий в структуру Департамента специальных задач ГРУ центр спецопераций "Сенеж" занимается диверсиями на Западе.

Фото: agents.media

Что важно понимать, официально в стране-агрессорке впервые за три года не сообщали, где именно находился Путин.

На фоне празднований Путин выступил с речью прямо в церкви сразу после службы: