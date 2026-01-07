Путін цинічно звинуватив Господа у початку війни проти України
Путін цинічно звинуватив Господа у початку війни проти України

Путін фактично звинуватив Бога у своїх злочинах
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін безсоромно назвав загарбницьку війну РФ проти України, яка триває майже вже 12 років, “дорученням Господа”. Ця абсурдна заява пролунала 7 січня — саме сьогодні у країні-агресорці святкують Різдво Христове.

Головні тези:

  • Кремль не пояснив, чому не назвали церкву, в яку прибув диктатор.
  • Відомо, що він був в оточенні офіцерів ГРУ РФ.

Путін фактично звинуватив Бога у своїх злочинах

Як вдалося дізнатися представникам ЗМІ, цього разу глава Кремля святкував Різдво в оточенні військових в церкві на території військової частини ГРУ в Підмосков'ї.

Йдеться про храм "великомученика Георгія Побідоносця на території Центру спеціального призначення "Сенеж" (військова частина 92154) в Солнечногорську".

Журналісти звертають увагу на те, що центр спецоперацій "Сенеж", що входить до структури Департаменту спеціальних завдань ГРУ, займається диверсіями на Заході.

Фото: agents.media

Що важливо розуміти, офіційно в країні-агресорці вперше за три роки не повідомляли, де саме перебував Путін.

На тлі святкувань Путін виступив з промовою прямо в церкві відразу після служби:

Дуже часто називаємо Господа спасителем, тому що він прийшов якось на землю для того, щоб врятувати всіх людей. Ось і війни, війни Росії, вони завжди як би за дорученням Господа виконують цю саму місію — захисту Вітчизни і її людей, порятунку Батьківщини і її людей.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

