Іспанія неочікувано змінила позицію щодо введення своїх військ в Україну

Іспанський лідер Педро Санчес вперше допустив участь своїх військових у миротворчій місії в Україні після завершення російської загарбницької війни.
Головні тези:
- Рішення про присутність іспанських військових в Україні вимагатиме підтримки з боку Конгресу депутатів.
- Іспанія готова докласти свої зусилля до відбудови України.
Іспанія може ввести свої війська в Україну
Як повідомив Педро Санчес, він має намір провести серію переговорів з представниками більшості парламентських груп уже наступного тижня.
Головна мета цих зустрічей — обговорення внеску офіційного Мадриду в забезпечення України стійким миром.
Прем’єр-міністр також чітко дав зрозуміти, що Іспанія "як велика європейська країна" буде безпосередньо залучена до ухвалення важливих рішень у цьому напрямку.
За словами Санчеса, йдеться не лише про зусилля з відбудови, а також про "військові можливості".
На цьому тлі журналісти поцікавилися у лідера Іспанії, чи розглядає він можливість участі своїх військовослужбовців у потенційній міжнародній миротворчій місії в Україні.
Прем’єр-міністр звернув увагу на те, що його країна вже демонструвала подібні кроки "в інших частинах світу".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-