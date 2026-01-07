Іспанія неочікувано змінила позицію щодо введення своїх військ в Україну

Іспанський лідер Педро Санчес вперше допустив участь своїх військових у миротворчій місії в Україні після завершення російської загарбницької війни.

Іспанія може ввести свої війська в Україну

Як повідомив Педро Санчес, він має намір провести серію переговорів з представниками більшості парламентських груп уже наступного тижня.

Головна мета цих зустрічей — обговорення внеску офіційного Мадриду в забезпечення України стійким миром.

Прем’єр-міністр також чітко дав зрозуміти, що Іспанія "як велика європейська країна" буде безпосередньо залучена до ухвалення важливих рішень у цьому напрямку.

За словами Санчеса, йдеться не лише про зусилля з відбудови, а також про "військові можливості".

На цьому тлі журналісти поцікавилися у лідера Іспанії, чи розглядає він можливість участі своїх військовослужбовців у потенційній міжнародній миротворчій місії в Україні.

Прем’єр-міністр звернув увагу на те, що його країна вже демонструвала подібні кроки "в інших частинах світу".