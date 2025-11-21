Предполагается, что модернизация инфраструктуры позволит сократить продолжительность поездки между конечными пунктами магистрали Мадрид-Барселона почти на 40 минут.
Главные тезисы
- Испания планирует стать лидером по скорости железнодорожных перевозок в Европе, увеличив скорость поездов на магистрали Мадрид-Барселона до 350 км/ч.
- Модернизация инфраструктуры позволит сократить продолжительность путешествий между Мадридом и Барселоной на 40 минут, делая поездку более быстрой и удобной.
- Объем пассажиропотока на высокоскоростной магистрали значительно вырос с 2,2 миллиона до почти 15 миллионов за годы работы, что свидетельствует о популярности данного вида транспорта.
Испания модернизирует железнодорожные перевозки
Испания планирует запустить самые быстрые поезда в Европе, запланирована их модернизация до скорости 350 километров в час.
Как сообщает "Центр транспортных стратегий", Министерство транспорта, мобильности и городского развития Испании инициирует технико-экономические исследования по оценке возможностей повышения разрешенной скорости движения поездов на высокоскоростной магистрали Мадрид-Барселона до 350 километров в час.
Эта магистраль рассчитана именно на такую максимальную скорость, но в настоящее время поезда курсируют со скоростью не выше 300 км/ч.
Отмечается, что за годы, прошедшие с момента введения ВШМ в эксплуатацию, которое было в феврале 2008 года, ежегодный пассажиропоток вырос с 2,2 миллиона до почти 15 млн человек.
Также следует оценить перспективность вариантов строительства новых высокоскоростных участков на подходах к обоим городам, а также двум станциям: Парла — в южном пригороде Мадрида и Эль-Прат-де-Лебрегат — возле аэропорта Барселоны, работы по проекту которого были остановлены из-за кризиса 2008-2009 годов.
Отмечается, что в Мадриде новый подход к станции Чамартин с восточного и южного направлений составит альтернативу существующему тоннелю для линии пути 1435 мм, что связывает Чамартин со станцией Аточа. Он позволит разделить поезда сообщением с Каталонии и курсы на южных направлениях.
