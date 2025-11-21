Предполагается, что модернизация инфраструктуры позволит сократить продолжительность поездки между конечными пунктами магистрали Мадрид-Барселона почти на 40 минут.

Испания модернизирует железнодорожные перевозки

Испания планирует запустить самые быстрые поезда в Европе, запланирована их модернизация до скорости 350 километров в час.

Как сообщает "Центр транспортных стратегий", Министерство транспорта, мобильности и городского развития Испании инициирует технико-экономические исследования по оценке возможностей повышения разрешенной скорости движения поездов на высокоскоростной магистрали Мадрид-Барселона до 350 километров в час.

Эта магистраль рассчитана именно на такую максимальную скорость, но в настоящее время поезда курсируют со скоростью не выше 300 км/ч.

Отмечается, что за годы, прошедшие с момента введения ВШМ в эксплуатацию, которое было в феврале 2008 года, ежегодный пассажиропоток вырос с 2,2 миллиона до почти 15 млн человек.

Модернизация инфраструктуры позволит сократить продолжительность поездки между конечными пунктами магистрали без остановок с лучшего настоящего времени 2 ч 37 мин до 2 часов.

Также следует оценить перспективность вариантов строительства новых высокоскоростных участков на подходах к обоим городам, а также двум станциям: Парла — в южном пригороде Мадрида и Эль-Прат-де-Лебрегат — возле аэропорта Барселоны, работы по проекту которого были остановлены из-за кризиса 2008-2009 годов.