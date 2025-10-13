Авария на железной дороге в Словакии — около 100 пассажиров скоростных поездов получили травмы

13 октября в Словакии возле села Яблонов-над-Турньоу в районе Рожнявы произошла авария скоростных поездов. Около сотни человек получили легкие травмы, еще двое находятся в критическом состоянии.
Главные тезисы
- Более 100 человек пострадали в аварии на железной дороге в Словакии возле села Яблонов-над-Турньоу.
- Причина аварии вероятно связана с человеческим фактором, когда один из машинистов не уступил дорогу другому.
- Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь, тяжелых транспортируют в больницы.
В Словакии столкнулись два поезда: десятки пострадавших
Среди пострадавших три человека оказались заблокированными, пока информации об их состоянии нет. Предварительно — никто не погиб.
Как заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток, авария, вероятно, произошла из-за человеческого фактора. Один из машинистов — не уступил дорогу другому.
Столкновение скоростных поездов R 913 и R 914 Gemeran произошло после 10:00 по местному времени перед туннелем вблизи села Яблонов-над-Турньоу, в месте, где двухпутный участок переходит в однопутный. На месте аварии работают спасатели, пожарные и полиция.
Как сообщила представитель Оперативного центра Словацкой службы скорой помощи Петра Климешова, к месту инцидента направили два спасательных вертолета и шесть машин "скорой".
Впоследствии авиаспасательная служба Air Transport Europe сообщила о привлечении еще трех вертолетов — один из них вторично вернулся на место происшествия из-за большого количества пострадавших. Пострадавшим оказывают неотложную помощь, самых тяжелых транспортируют в больницы.
