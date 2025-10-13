Авария на железной дороге в Словакии — около 100 пассажиров скоростных поездов получили травмы
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Авария на железной дороге в Словакии — около 100 пассажиров скоростных поездов получили травмы

Словакия
Читати українською
Источник:  TASR

13 октября в Словакии возле села Яблонов-над-Турньоу в районе Рожнявы произошла авария скоростных поездов. Около сотни человек получили легкие травмы, еще двое находятся в критическом состоянии.

Главные тезисы

  • Более 100 человек пострадали в аварии на железной дороге в Словакии возле села Яблонов-над-Турньоу.
  • Причина аварии вероятно связана с человеческим фактором, когда один из машинистов не уступил дорогу другому.
  • Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь, тяжелых транспортируют в больницы.

В Словакии столкнулись два поезда: десятки пострадавших

Среди пострадавших три человека оказались заблокированными, пока информации об их состоянии нет. Предварительно — никто не погиб.

Как заявил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток, авария, вероятно, произошла из-за человеческого фактора. Один из машинистов — не уступил дорогу другому.

Я не хочу сейчас предположить причины, но, по предварительным данным, это не системная ошибка, а человеческий фактор. Выяснилось, что один из машинистов локомотива допустил ошибку и, вероятно, не уступил дорогу, но пока это лишь предварительная версия.

Столкновение скоростных поездов R 913 и R 914 Gemeran произошло после 10:00 по местному времени перед туннелем вблизи села Яблонов-над-Турньоу, в месте, где двухпутный участок переходит в однопутный. На месте аварии работают спасатели, пожарные и полиция.

Как сообщила представитель Оперативного центра Словацкой службы скорой помощи Петра Климешова, к месту инцидента направили два спасательных вертолета и шесть машин "скорой".

Впоследствии авиаспасательная служба Air Transport Europe сообщила о привлечении еще трех вертолетов — один из них вторично вернулся на место происшествия из-за большого количества пострадавших. Пострадавшим оказывают неотложную помощь, самых тяжелых транспортируют в больницы.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Под Черкассами масштабная авария на железной дороге: появились детали
Под Черкассами масштабная авария на железной дороге: появились детали
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
На железной дороге в Днепропетровской области произошла авария — движение поездов задерживается
На железной дороге в Днепропетровской области произошла авария — движение поездов задерживается
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России пассажирский поезд "слетел" с рельсов в воду — видео
Авария

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?