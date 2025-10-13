Аварія на залізниці у Словаччині — близько 100 пасажирів швидкісних потягів дістали травми
Аварія на залізниці у Словаччині — близько 100 пасажирів швидкісних потягів дістали травми

потяг
Джерело:  TASR

13 жовтня у Словаччині біля села Яблонов-над-Турньоу, що в районі Рожняви, сталася аварія швидкісних поїздів. Близько сотні людей дістали легкі травми, ще двоє перебувають у критичному стані.

Головні тези:

  • Наслідками аварії на залізниці у Словаччині стали травми для понад 100 пасажирів швидкісних поїздів.
  • Міністр внутрішніх справ Словаччини заявив, що аварія ймовірно сталася через людський фактор, коли один з машиністів не поступився дорогою іншому.
  • Постраждалим надають невідкладну допомогу, а найтяжчих транспортують до лікарень. На місці аварії працюють рятувальники, пожежники та поліція.

У Словаччині зіштовхнулися два потяги: десятки постраждалих

Серед постраждалих три особи виявилися заблокованими, наразі інформації про їхній стан немає. Попередньо - ніхто не загинув.

Як заявив міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток, аварія, ймовірно, сталася через людський чинник. Один з машиністів - не поступився дорогою іншому.

Я не хочу зараз робити припущення про причини, але, за попередніми даними, це не системна помилка, а людський фактор. З'ясувалося, що один з машиністів локомотива припустився помилки і, ймовірно, не поступився дорогою, але поки це лише попередня версія.

Зіткнення швидкісних поїздів R 913 і R 914 Gemeran сталося після 10:00 за місцевим часом перед тунелем поблизу села Яблонов-над-Турньоу, у місці, де двоколійна ділянка переходить в одноколійну. На місці аварії працюють рятувальники, пожежники та поліція.

Як повідомила представниця Оперативного центру Словацької служби швидкої допомоги Петра Клімешова, до місця інциденту направили два рятувальні вертольоти та шість машин "швидкої".

Згодом авіарятувальна служба Air Transport Europe повідомила про залучення ще трьох гелікоптерів - один із них вдруге повернувся на місце події через велику кількість постраждалих. Постраждалим надають невідкладну допомогу, найтяжчих транспортують до лікарень.

Потяг

