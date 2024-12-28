В Китае прошли испытания скорейшего пассажирского поезда в мире, способного развивать скорость до 450 км/ч.
Главные тезисы
- Проведены успешные испытания самого быстрого пассажирского поезда CR450 в Китае, способного достигать скорости до 450 км/ч.
- CR450 легче на 12% и потребляет на 20% меньше энергии по сравнению с предыдущими моделями, что делает его технологическим прорывом в мире железнодорожного транспорта.
- Новая модель CR450 имеет обтекаемый корпус в форме шара, обеспечивающий высокую скорость, а также повышенные стандарты комфорта и безопасности для пассажиров.
- Ожидается, что с 2025 года поезд CR450 будет курсировать регулярно со скоростью 400 км/ч, значительно превосходя скорость предыдущих китайских моделей CR400.
- Первым маршрутом для CR450 станет Чэнду-Чунцин, и эксперты с нетерпением ждут начала полноценной работы самого быстрого пассажирского поезда в мире.
Что известно об испытаниях самого быстрого пассажирского поезда в мире
Отмечается, что скоростной пассажирский поезд CR450 выполнил первый испытательный рейс из Тяньцзиня на севере Китая в Пекин.
При выполнении регулярных рейсов поезд будет двигаться со скоростью до 400 км/ч.
Поезд должен начать полноценно работать уже с 2025 года.
Новая модель развивает значительно большую скорость, чем китайские поезда CR400.
Последние могут двигаться со скоростью 350 км/ч. По сравнению с CR400 новый поезд на 12% легче и потребляет на 20% меньше энергии.
Новая модель для достижения высокой скорости имеет обтекаемый корпус в форме шара. Поезд также получил более высокие стандарты комфорта и безопасности.
Эксперты ожидают, что первым маршрутом для CR450 станет линия Чэнду-Чунцин.
Что известно о самом быстром автомобиле в мире
В Великобритании опробовали реактивный автомобиль Bloodhound SSC.
Оснащённый двумя реактивными двигателями Bloodhound SSC разрабатывали с 2008 года, и до скорости в 1050 км/ч его разгоняет мотор истребителя Eurofighter Typhoon, после чего включается ракетный двигатель.
Между тем в США представили автомобиль Dodge Challenger SRT Demon, ставший самым быстрым в мире серийным автомобилем с разгона — скорость в 97 км/ч машина набирает за рекордные 2,3 секунды.
Challenger SRT Demon одолевает значительное для американцев расстояние в четверть мили (402 метра) всего за 9,65 секунды, развивая скорость 225 км/ч, а это еще один рекорд для серийных автомобилей.
При этом во время разгона авто приобретает рекордное ускорение в 1,8 g. в Книгу рекордов Гиннесса.
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