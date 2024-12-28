В Китае прошли испытания скорейшего пассажирского поезда в мире, способного развивать скорость до 450 км/ч.

Что известно об испытаниях самого быстрого пассажирского поезда в мире

Отмечается, что скоростной пассажирский поезд CR450 выполнил первый испытательный рейс из Тяньцзиня на севере Китая в Пекин.

При выполнении регулярных рейсов поезд будет двигаться со скоростью до 400 км/ч.

Поезд должен начать полноценно работать уже с 2025 года.

Китайский поезд CR450 стал самым быстрым в мире

Новая модель развивает значительно большую скорость, чем китайские поезда CR400.

Последние могут двигаться со скоростью 350 км/ч. По сравнению с CR400 новый поезд на 12% легче и потребляет на 20% меньше энергии.

Новая модель для достижения высокой скорости имеет обтекаемый корпус в форме шара. Поезд также получил более высокие стандарты комфорта и безопасности.

Эксперты ожидают, что первым маршрутом для CR450 станет линия Чэнду-Чунцин.

Что известно о самом быстром автомобиле в мире

В Великобритании опробовали реактивный автомобиль Bloodhound SSC.

Оснащённый двумя реактивными двигателями Bloodhound SSC разрабатывали с 2008 года, и до скорости в 1050 км/ч его разгоняет мотор истребителя Eurofighter Typhoon, после чего включается ракетный двигатель.

Между тем в США представили автомобиль Dodge Challenger SRT Demon, ставший самым быстрым в мире серийным автомобилем с разгона — скорость в 97 км/ч машина набирает за рекордные 2,3 секунды.

Challenger SRT Demon одолевает значительное для американцев расстояние в четверть мили (402 метра) всего за 9,65 секунды, развивая скорость 225 км/ч, а это еще один рекорд для серийных автомобилей.

При этом во время разгона авто приобретает рекордное ускорение в 1,8 g. в Книгу рекордов Гиннесса.