В Мурманской области РФ столкнулись два поезда — видео

В Мурманской области России днем 18 декабря грузовой поезд столкнулся с пассажирским поездом "Мурманск - Санкт-Петербург". Один из поездов сошел с рельсов.

В Мурманской области произошла авария на железной дороге

Авария произошла в момент, когда пассажирский поезд прибывал на одну из станций. В настоящее время движение на участке сейчас остановлено.

Столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда произошло в Кандалакшском районе.

По данным РЖД, с рельсов сошли три вагона. В пассажирском поезде было 326 человек.

Пока известно о 14 пострадавших. Поделиться

Причиной столкновения поездов стала авария грузового состава. Около трех часов дня по местному времени у него произошел излом токоприемника. Поезд закрепили и он остался ждать помощи.

Однако через час у него отказали тормоза и он, предварительно, выкатился на другой путь. Там он столкнулся с пассажирским поездом.

В России сошли с рельсов 22 вагона с углем

Как сообщили в российской прокуратуре, инцидент произошел в ночное время в республике Башкортостан на участке пути Иглино — Дема.

С рельсов сошли 22 вагона, загруженные углем. Как утверждает российская прокуратура, в результате аварии пострадавших нет. Поделиться

Причины аварии пока неизвестны. Россияне заявляют, что проводят проверку.