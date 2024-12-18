В Мурманской области РФ столкнулись два поезда — видео

В Мурманской области России днем 18 декабря грузовой поезд столкнулся с пассажирским поездом "Мурманск - Санкт-Петербург". Один из поездов сошел с рельсов.
Главные тезисы
- 18 декабря в Мурманской области РФ произошло столкновение грузового и пассажирского поездов, что привело к сходу с рельсов трех вагонов пассажирского состава.
- Авария была вызвана технической поломкой токоприемника у грузового поезда, что привело к отказу тормозов и последующему столкновению с пассажирским поездом.
- На момент аварии в пассажирском поезде находилось 326 человек, из которых 14 пострадали.
В Мурманской области произошла авария на железной дороге
Авария произошла в момент, когда пассажирский поезд прибывал на одну из станций. В настоящее время движение на участке сейчас остановлено.
Столкновение поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда произошло в Кандалакшском районе.
По данным РЖД, с рельсов сошли три вагона. В пассажирском поезде было 326 человек.
Причиной столкновения поездов стала авария грузового состава. Около трех часов дня по местному времени у него произошел излом токоприемника. Поезд закрепили и он остался ждать помощи.
Однако через час у него отказали тормоза и он, предварительно, выкатился на другой путь. Там он столкнулся с пассажирским поездом.
В России сошли с рельсов 22 вагона с углем
Как сообщили в российской прокуратуре, инцидент произошел в ночное время в республике Башкортостан на участке пути Иглино — Дема.
Причины аварии пока неизвестны. Россияне заявляют, что проводят проверку.
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