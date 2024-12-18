У Мурманській області РФ зіткнулися два потяги — відео

У Мурманській області Росії вдень 18 грудня вантажний потяг зіштовхнувся з пасажирським поїздом “Мурманськ — Санкт-Петербург”. Один з потягів зійшов з рейок.
Головні тези:
- У Мурманській області Росії сталася аварія на залізниці, коли вантажний потяг зіштовхнувся з пасажирським поїздом “Мурманськ — Санкт-Петербург”.
- Під час інциденту зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда, який перевозив 326 людей. Зареєстровано 14 постраждалих.
- Причиною зіткнення стала аварія вантажного потяга, у якого в результаті технічного злому струмоприймача відмовили гальма.
У Мурманській області сталася аварія на залізниці
Аварія сталась в момент, коли пасажирський потяг прибував на одну зі станцій. Наразі рух на ділянці зараз зупинено.
Зіткнення поїзда № 11 “Мурманськ — Санкт-Петербург” із вагонами вантажного поїзда сталося у Кандалакшському районі.
За даними РЖД, з рейок зійшли три вагони. У пасажирському поїзді було 326 людей.
Причиною зіткнення поїздів стала аварія вантажного потяга. Близько третьої години дня за місцевим часом у нього стався злам струмоприймача. Поїзд закріпили і він залишився чекати на допомогу.
Однак за годину у нього відмовили гальма і він, попередньо, викотився на іншу колію. Там він зіткнувся з пасажирським поїздом.
У Росії зійшли з рейок 22 вагони з вугіллям
Як повідомили в російській прокуратурі, інцидент стався в нічний час у республіці Башкортостан на ділянці колії Іглино — Дема.
Причини аварії поки невідомі. Росіяни заявляють, що проводять перевірку.
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