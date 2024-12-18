У Мурманській області РФ зіткнулися два потяги — відео
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У Мурманській області РФ зіткнулися два потяги — відео

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Джерело:  online.ua

У Мурманській області Росії вдень 18 грудня вантажний потяг зіштовхнувся з пасажирським поїздом “Мурманськ — Санкт-Петербург”. Один з потягів зійшов з рейок.

Головні тези:

  • У Мурманській області Росії сталася аварія на залізниці, коли вантажний потяг зіштовхнувся з пасажирським поїздом “Мурманськ — Санкт-Петербург”.
  • Під час інциденту зійшли з рейок три вагони пасажирського поїзда, який перевозив 326 людей. Зареєстровано 14 постраждалих.
  • Причиною зіткнення стала аварія вантажного потяга, у якого в результаті технічного злому струмоприймача відмовили гальма.

У Мурманській області сталася аварія на залізниці

Аварія сталась в момент, коли пасажирський потяг прибував на одну зі станцій. Наразі рух на ділянці зараз зупинено.

Зіткнення поїзда № 11 “Мурманськ — Санкт-Петербург” із вагонами вантажного поїзда сталося у Кандалакшському районі.

За даними РЖД, з рейок зійшли три вагони. У пасажирському поїзді було 326 людей.

Наразі відомо про 14 постраждалих.

Причиною зіткнення поїздів стала аварія вантажного потяга. Близько третьої години дня за місцевим часом у нього стався злам струмоприймача. Поїзд закріпили і він залишився чекати на допомогу.

Однак за годину у нього відмовили гальма і він, попередньо, викотився на іншу колію. Там він зіткнувся з пасажирським поїздом.

У Росії зійшли з рейок 22 вагони з вугіллям

Як повідомили в російській прокуратурі, інцидент стався в нічний час у республіці Башкортостан на ділянці колії Іглино — Дема.

З рейок зійшли 22 вагонів, завантажені вугіллям. Як стверджує російська прокуратура, внаслідок аварії постраждалих немає.

Причини аварії поки невідомі. Росіяни заявляють, що проводять перевірку.

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