У Мурманській області РФ зіткнулися два потяги — відео

У Мурманській області Росії вдень 18 грудня вантажний потяг зіштовхнувся з пасажирським поїздом “Мурманськ — Санкт-Петербург”. Один з потягів зійшов з рейок.

У Мурманській області сталася аварія на залізниці

Аварія сталась в момент, коли пасажирський потяг прибував на одну зі станцій. Наразі рух на ділянці зараз зупинено.

Зіткнення поїзда № 11 “Мурманськ — Санкт-Петербург” із вагонами вантажного поїзда сталося у Кандалакшському районі.

За даними РЖД, з рейок зійшли три вагони. У пасажирському поїзді було 326 людей.

Наразі відомо про 14 постраждалих. Поширити

Причиною зіткнення поїздів стала аварія вантажного потяга. Близько третьої години дня за місцевим часом у нього стався злам струмоприймача. Поїзд закріпили і він залишився чекати на допомогу.

Однак за годину у нього відмовили гальма і він, попередньо, викотився на іншу колію. Там він зіткнувся з пасажирським поїздом.

У Росії зійшли з рейок 22 вагони з вугіллям

Як повідомили в російській прокуратурі, інцидент стався в нічний час у республіці Башкортостан на ділянці колії Іглино — Дема.

З рейок зійшли 22 вагонів, завантажені вугіллям. Як стверджує російська прокуратура, внаслідок аварії постраждалих немає. Поширити

Причини аварії поки невідомі. Росіяни заявляють, що проводять перевірку.