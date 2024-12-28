У Китаї провели випробування найшвидшого пасажирського потягу у світі

У Китаї пройшли випробування найшвидшого пасажирського потягу у світі, здатного розвивати швидкість до 450 км/год.

Що відомо про випробування найшвидшого пасажирського потягу у світі

Зазначається, що швидкісний пасажирський потяг CR450 виконав перший випробувальний рейс із Тяньцзіня, що на півночі Китаю, до Пекіна.

Під час виконання регулярних рейсів потяг рухатиметься зі швидкістю до 400 км/год.

Потяг має почати повноцінно працювати вже з 2025 року.

Китайський потяг CR450 став найшвидшим у світі

Нова модель розвиває значно більшу швидкість за китайські потяги CR400.

Останні можуть рухатись зі швидкістю 350 км/год. У порівнянні з CR400, новий поїзд на 12% легший і споживає на 20% менше енергії.

Нова модель для досягнення високої швидкості має обтічний корпус у формі кулі. Поїзд також отримав більш високі стандарти комфорту та безпеки.

Експерти очікують, що першим маршрутом для CR450 стане лінія Ченду-Чунцін.

Що відомо про найшвидший автомобіль у світі

У Великій Британії випробували реактивний автомобіль Bloodhound SSC.

Оснащений двома реактивними двигунами Bloodhound SSC розробляли з 2008 року, і до швидкості в 1050 км/ч його розганяє мотор винищувача Eurofighter Typhoon, після чого включається ракетний двигун.

Між тим у США представили автомобіль Dodge Challenger SRT Demon, який став найшвидшим у світі серійним автомобілем з розгону — швидкість в 97 км/год машина набирає за рекордні 2,3 секунди.

Challenger SRT Demon долає значну для американців відстань у чверть милі (402 метри) всього за 9,65 секунди, розвиваючи швидкість 225 км/год, а це ще один рекорд для серійних автомобілів.

При цьому під час розгону авто набуває рекордного прискорення в 1,8 g. До того ж, "Демон" став першим у світі серійним автомобілем, який при старті з місця відриває передні колеса від землі і на двох колесах проїжджає 89 сантиметрів — це досягнення потрапило до Книги рекордів Гіннесса.