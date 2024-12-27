"Потяг у 31 грудня". Борис Джонсон з'явився в камео української комедії

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зʼявився в камео у комедії режисера Олега Борщевського "Потяг у 31 грудня"
Головні тези:
- Борис Джонсон з'явився в камео української комедії “Потяг у 31 грудня”, режисером якої є Олег Борщевський.
- У фільмі знялися відомі українські актори, такі як Юрій Горбунов, Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова та інші.
- Події у стрічці розкривають історії різних пасажирів, які мають несподівані зустрічі та відкриття під час подорожі до Львова.
Борис Джонсон з'явився в камео української комедії
Актор Юрій Горбунов поділився фото і відео з бекстейджу комедії "Потяг у 31 грудня". У фільмі режисера Олега Борщевського знявся британський політик Борис Джонсон.
За сюжетом Микола Іванович — провідник потягу, який прямує до Львова в останній день року, готується вийти на пенсію й вирушає у свій останній рейс, марно сподіваючись на безтурботну подорож.
Доля звела в одному вагоні пасажирів, які, на перший погляд, не мають нічого спільного. У потязі зібрались наречена Леся, яка втекла з весілля та переховується від коханого Максима, що дуже хоче помиритися. Серед інших пасажирів — бухгалтер-інтроверт Ігор та вагітна Ірина, яка постійно порушує особистий простір свого супутника. Чоловік любить тишу та спокій, дотримується суворо графіка і завжди живе за розпорядком.
В іншому купе подружжя Петриненків, Олексій і Тамара, нарешті зможуть поговорити про головне. Несподіваний поворот у житті стається в соромʼязливого молодого хлопця Олега, стосунки з жінками якого завжди були напруженими, але поява в його купе пристрасної Соломії це змінює. І лише відомий актор найуспішнішого українського серіалу про лікарів Андрій Ісаєнко залишається наодинці, аби спокійно виспатися до самого Львова. Але й у його плани втручається доля.
Що відомо про тріумф "БожеВільних" на кінофестивалі у Болгарії
Зазначається, що фільм Дениса Тарасова отримав головну нагороду кінофестивалю OKO Jury Grand Prize у категорії повнометражних фільмів.
Цьогоріч Україна брала спільну участь з Болгарією у проведенні фестивалю, перша частина якого пройшла в Болграді з 8 по 15 вересня.
Фестиваль привернув увагу глядачів і критиків своєю унікальною програмою, що зосереджена на етнографічному та культурному кіно, а також висвітленні соціально значущих тем.
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