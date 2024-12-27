"Поезд в 31 декабря". Борис Джонсон появился в камео украинской комедии
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"Поезд в 31 декабря". Борис Джонсон появился в камео украинской комедии

Джонсон
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Источник:  online.ua

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон появился в камео у комедии режиссера Олега Борщевского "Поезд в 31 декабря"

Главные тезисы

  • Борис Джонсон снялся в камео украинской комедии “Поезд в 31 декабря”, став одним из участников захватывающего путешествия в Львов.
  • Фильм рассказывает истории разных пассажиров путешествующих на поезде в последний день года, привнося неожиданные встречи и открытия.
  • Украинские актеры Юрий Горбунов, Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова присоединились к проекту, создавая неповторимую атмосферу и дополняя кинематографическую магию.

Борис Джонсон появился в камео украинской комедии

Актер Юрий Горбунов поделился фото и видео по бекстейджу комедии "Поезд в 31 декабря". В фильме режиссера Олега Борщевского снялся британский политик Борис Джонсон.

Застройка нашего "Поезда в 31 декабря". Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк, за то, что он согласился сняться в нашем фильме! Нам кажется, что это хорошая, теплая изюминка, ставшая еще одним винтиком магии кино.

По сюжету Николай Иванович — проводник поезда, который следует во Львов в последний день года, готовится выйти на пенсию и отправляется в свой последний рейс, тщетно надеясь на беззаботное путешествие.

Судьба свела в одном вагоне пассажиров, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего. , которая постоянно нарушает личное пространство своего спутника. Мужчина любит тишину и покой. и всегда живет по распорядку.

В другом купе супругов Петриненко, Алексей и Тамара, наконец-то смогут поговорить о главном. украинского сериала о врачах Андрей Исаенко остается один, чтобы спокойно выспаться до самого Львова. Но и в его планы вмешивается судьба.

В фильме снялись Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Михаил Хома, Юрий Горбунов, Артемий Егоров, Анастасия Иванюк, Дмитрий Павко, Влад Никитюк, Алина Коваленко, Лилия Ребрик, Лилия Цвеликова, Владимир Николаенко, Валерий Швец, Леся Самаева .

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