"Поезд в 31 декабря". Борис Джонсон появился в камео украинской комедии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон появился в камео у комедии режиссера Олега Борщевского "Поезд в 31 декабря"
Главные тезисы
- Борис Джонсон снялся в камео украинской комедии “Поезд в 31 декабря”, став одним из участников захватывающего путешествия в Львов.
- Фильм рассказывает истории разных пассажиров путешествующих на поезде в последний день года, привнося неожиданные встречи и открытия.
- Украинские актеры Юрий Горбунов, Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова присоединились к проекту, создавая неповторимую атмосферу и дополняя кинематографическую магию.
Борис Джонсон появился в камео украинской комедии
Актер Юрий Горбунов поделился фото и видео по бекстейджу комедии "Поезд в 31 декабря". В фильме режиссера Олега Борщевского снялся британский политик Борис Джонсон.
По сюжету Николай Иванович — проводник поезда, который следует во Львов в последний день года, готовится выйти на пенсию и отправляется в свой последний рейс, тщетно надеясь на беззаботное путешествие.
Судьба свела в одном вагоне пассажиров, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего. , которая постоянно нарушает личное пространство своего спутника. Мужчина любит тишину и покой. и всегда живет по распорядку.
В другом купе супругов Петриненко, Алексей и Тамара, наконец-то смогут поговорить о главном. украинского сериала о врачах Андрей Исаенко остается один, чтобы спокойно выспаться до самого Львова. Но и в его планы вмешивается судьба.
Что известно о триумфе "Божевольных" на кинофестивале в Болгарии
Фильм Дениса Тарасова получил главную награду кинофестиваля OKO Jury Grand Prize в категории полнометражных фильмов.
В этом году Украина участвовала с Болгарией в проведении фестиваля, первая часть которого прошла в Болграде с 8 по 15 сентября.
Фестиваль привлек внимание зрителей и критиков своей уникальной программой, сосредоточенной на этнографическом и культурном кино, а также на освещении социально значимых тем.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-