Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон появился в камео у комедии режиссера Олега Борщевского "Поезд в 31 декабря"

Борис Джонсон появился в камео украинской комедии

Актер Юрий Горбунов поделился фото и видео по бекстейджу комедии "Поезд в 31 декабря". В фильме режиссера Олега Борщевского снялся британский политик Борис Джонсон.

Застройка нашего "Поезда в 31 декабря". Мы благодарим Бориса Джонсона, которого мы по-доброму называем Джонсонюк, за то, что он согласился сняться в нашем фильме! Нам кажется, что это хорошая, теплая изюминка, ставшая еще одним винтиком магии кино. Поделиться

По сюжету Николай Иванович — проводник поезда, который следует во Львов в последний день года, готовится выйти на пенсию и отправляется в свой последний рейс, тщетно надеясь на беззаботное путешествие.

Судьба свела в одном вагоне пассажиров, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего. , которая постоянно нарушает личное пространство своего спутника. Мужчина любит тишину и покой. и всегда живет по распорядку.

В другом купе супругов Петриненко, Алексей и Тамара, наконец-то смогут поговорить о главном. украинского сериала о врачах Андрей Исаенко остается один, чтобы спокойно выспаться до самого Львова. Но и в его планы вмешивается судьба.

В фильме снялись Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Михаил Хома, Юрий Горбунов, Артемий Егоров, Анастасия Иванюк, Дмитрий Павко, Влад Никитюк, Алина Коваленко, Лилия Ребрик, Лилия Цвеликова, Владимир Николаенко, Валерий Швец, Леся Самаева . Поделиться

Что известно о триумфе "Божевольных" на кинофестивале в Болгарии

Фильм Дениса Тарасова получил главную награду кинофестиваля OKO Jury Grand Prize в категории полнометражных фильмов.

Кинофестиваль прошел в Софии с 8 по 15 ноября, став второй частью пятого фестиваля. Поделиться

В этом году Украина участвовала с Болгарией в проведении фестиваля, первая часть которого прошла в Болграде с 8 по 15 сентября.