Передбачається, що модернізація інфраструктури дозволить скоротити тривалість поїздки між кінцевими пунктами магістралі Мадрид-Барселона на майже 40 хвилин.

Іспанія модернізує залізничні перевезення

Іспанія планує запустити найшвидші потяги в Європі, запланована їх модернізація до швидкості у 350 кілометрів за годину.

Як повідомляє "Центр транспортних стратегій", Міністерство транспорту, мобільності та міського розвитку Іспанії ініціює техніко-економічні дослідження задля оцінки можливостей підвищення дозволеної швидкості руху поїздів на високошвидкісній магістралі Мадрид-Барселона до 350 кілометрів за годину.

Ця магістраль розрахована саме на таку максимальну швидкість, утім нині потяги курсують зі швидкістю не вищою за 300 км/год.

Зауважується, що за роки, що минули з часу введення ВШМ в експлуатацію, що було у лютому 2008 року, щорічний пасажиропотік зріс з 2,2 мільйона до майже 15 млн людей.

Модернізація інфраструктури дозволить скоротити тривалість поїздки між кінцевими пунктами магістралі без зупинок з кращого теперішнього часу 2 год 37 хв до 2 год. Поширити

Також потрібно оцінити перспективність варіантів будівництва нових високошвидкісних ділянок на підходах до обох міст, а також двох станцій: Парла — в південному передмісті Мадрида та Ель-Прат-де-Льобрегат — біля аеропорту Барселони, роботи з проєкту якої було зупинено через кризу 2008-2009 років.