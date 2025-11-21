Передбачається, що модернізація інфраструктури дозволить скоротити тривалість поїздки між кінцевими пунктами магістралі Мадрид-Барселона на майже 40 хвилин.
Головні тези:
- Модернізація інфраструктури дозволить скоротити тривалість подорожей між Мадридом та Барселоною на майже 40 хвилин.
- Іспанія планує підняти швидкість потягів на магістралі Мадрид-Барселона до 350 км/год, що робить їх найшвидшими в Європі.
- Обсяг пасажиропотоку на високошвидкісній магістралі збільшився від 2,2 мільйона до майже 15 мільйонів за роки працю Магістралі від 2008 року.
Іспанія модернізує залізничні перевезення
Іспанія планує запустити найшвидші потяги в Європі, запланована їх модернізація до швидкості у 350 кілометрів за годину.
Як повідомляє "Центр транспортних стратегій", Міністерство транспорту, мобільності та міського розвитку Іспанії ініціює техніко-економічні дослідження задля оцінки можливостей підвищення дозволеної швидкості руху поїздів на високошвидкісній магістралі Мадрид-Барселона до 350 кілометрів за годину.
Ця магістраль розрахована саме на таку максимальну швидкість, утім нині потяги курсують зі швидкістю не вищою за 300 км/год.
Зауважується, що за роки, що минули з часу введення ВШМ в експлуатацію, що було у лютому 2008 року, щорічний пасажиропотік зріс з 2,2 мільйона до майже 15 млн людей.
Також потрібно оцінити перспективність варіантів будівництва нових високошвидкісних ділянок на підходах до обох міст, а також двох станцій: Парла — в південному передмісті Мадрида та Ель-Прат-де-Льобрегат — біля аеропорту Барселони, роботи з проєкту якої було зупинено через кризу 2008-2009 років.
Зазначається, що у Мадриді новий підхід до станції Чамартін зі східного та південного напрямів становитиме альтернативу існуючому тунелю для лінії колії 1435 мм, що зв'язує Чамартін зі станцією Аточа. Він дозволить розділити поїзди сполученням з Каталонією та курси на південних напрямках.
