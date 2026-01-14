Британия хочет нанести двойной удар по военной машине Путина

Согласно данным издания The Times, команда британского лидера Кира Стармера сейчас активно обсуждает сценарий направления средств от нефти, изъятой из судов российского теневого флота, на усиление военной мощи Украины.

Что известно о новом плане Британии

Как утверждает один из инсайдеров, команда Стармера намерена не только перекрывать финансовые потоки к российской военной машине, но и отдавать средства, полученные от реализации санкционной нефти, непосредственно Украине.

Главная проблема заключается в том, что практическая реализация такого механизма пока остается открытым вопросом.

Это станет двойным ударом по российской военной машине — мы не только лишим их незаконных военных доходов, но и найдем способ помочь финансировать сопротивление Украины, — объяснил журналистам один из анонимных источников.

Кроме того, указано, что британские спецподразделения уже активно готовятся к возможным рейдам против судов российского теневого флота.

Что важно понимать, речь идет об элитных подразделениях, умеющих высаживаться на танкеры с вертолетов и захватывать экипажи.