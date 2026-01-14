Британия хочет нанести двойной удар по военной машине Путина
Мир
Дата публикации

Британия хочет нанести двойной удар по военной машине Путина

Что известно о новом плане Британии
Источник:  The Times

Согласно данным издания The Times, команда британского лидера Кира Стармера сейчас активно обсуждает сценарий направления средств от нефти, изъятой из судов российского теневого флота, на усиление военной мощи Украины.

Главные тезисы

  • Лондон собирается перекрывать финансовые потоки к российской военной машине.
  • К этим операциям будут привлечены элитные британские подразделения.

Что известно о новом плане Британии

Как утверждает один из инсайдеров, команда Стармера намерена не только перекрывать финансовые потоки к российской военной машине, но и отдавать средства, полученные от реализации санкционной нефти, непосредственно Украине.

Главная проблема заключается в том, что практическая реализация такого механизма пока остается открытым вопросом.

Это станет двойным ударом по российской военной машине — мы не только лишим их незаконных военных доходов, но и найдем способ помочь финансировать сопротивление Украины, — объяснил журналистам один из анонимных источников.

Кроме того, указано, что британские спецподразделения уже активно готовятся к возможным рейдам против судов российского теневого флота.

Что важно понимать, речь идет об элитных подразделениях, умеющих высаживаться на танкеры с вертолетов и захватывать экипажи.

Такие действия стали возможны после того, как правительство определило правовую основу для операций в рамках санкционного законодательства и закона о борьбе с отмыванием денег.

