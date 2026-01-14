Зеленский заявил о значительном прогрессе в переговорах с США

Глава государства Владимир Зеленский объявил результаты телефонных переговоров с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, в ходе которых обсуждали новый санкционный пакет США против РФ. Президент Украины подчеркнул, что Киев и Вашингтон близки к финализации документов по завершению российской войны и гарантиям безопасности.
Главные тезисы
- Зеленский проинформировал сенаторов о комбинированных российских атаках на нашу энергетику.
- Он также напомнил, что ПВО – приоритет для Украины, и она рассчитывает на поддержку партнеров.
Новые американские санкции против РФ находятся на финальном этапе
По словам главы государства, Киев и Вашингтон видят много разных факторов, которые делают Путина, а значит, и всю Россию значительно слабее.
На этом фоне Зеленский призвал союзников, в первую очередь США, максимально усилить все возможные формы давления, чтобы наконец-то заставить Кремль закончить эту войну.
Глава государства выразил благодарность американским сенаторам за их позицию по поводу важности гарантий безопасности и их дальнейшей двухпартийной поддержки в Конгрессе США.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-