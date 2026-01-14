Зеленский заявил о значительном прогрессе в переговорах с США
Зеленский заявил о значительном прогрессе в переговорах с США

Владимир Зеленский
Зеленский
Глава государства Владимир Зеленский объявил результаты телефонных переговоров с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, в ходе которых обсуждали новый санкционный пакет США против РФ. Президент Украины подчеркнул, что Киев и Вашингтон близки к финализации документов по завершению российской войны и гарантиям безопасности.

Главные тезисы

  • Зеленский проинформировал сенаторов о комбинированных российских атаках на нашу энергетику.
  • Он также напомнил, что ПВО – приоритет для Украины, и она рассчитывает на поддержку партнеров.

Новые американские санкции против РФ находятся на финальном этапе

По словам главы государства, Киев и Вашингтон видят много разных факторов, которые делают Путина, а значит, и всю Россию значительно слабее.

На этом фоне Зеленский призвал союзников, в первую очередь США, максимально усилить все возможные формы давления, чтобы наконец-то заставить Кремль закончить эту войну.

Мы обсудили актуальное состояние санкционного законопроекта сенаторов, способного существенно повлиять на позиции России и всех, кто помогает ей в этой войне. Рассказал также о ходе наших контактов с представителями Президента Трампа, мы уже очень близки к финализации документов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Фото: V_Zelenskiy_official

Глава государства выразил благодарность американским сенаторам за их позицию по поводу важности гарантий безопасности и их дальнейшей двухпартийной поддержки в Конгрессе США.

Все помнят, что такое Будапештский меморандум, никто не хочет его повторения, — подчеркнул Владимир Зеленский.

