Зеленський заявив про значний прогрес у переговорах зі США

Глава держави Володимир Зеленський оголосив результати телефонних перемовин з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, під час яких обговорювали новий санкційний пакет США проти РФ. Президент України наголосив, що Київ та Вашингтон близькі до фіналізації документів щодо завершення російської війни та гарантій безпеки.
Головні тези:
- Зеленський поінформував сенаторів про комбіновані російські атаки на нашу енергетику.
- Він також нагадав, що ППО – пріоритет для України, і вона розраховує на підтримку партнерів.
Нові американські санкції проти РФ знаходяться на фінальному етапі
За словами глави держави, Київ та Вашингтон бачать багато різних факторів, які роблять Путіна, а отже, і всю Росію, значно слабшими.
На цьому тлі Зеленський закликав союзників, насамперед США, максимально посилити всі можливі форми тиску, щоб врешті змусити Кремль закінчити цю війну.
Глава держави висловив вдячність американським сенаторам за їхню позицію щодо важливості гарантій безпеки та їх подальшої двопартійної підтримки в Конгресі США.
