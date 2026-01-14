Зеленський заявив про значний прогрес у переговорах зі США

Глава держави Володимир Зеленський оголосив результати телефонних перемовин з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, під час яких обговорювали новий санкційний пакет США проти РФ. Президент України наголосив, що Київ та Вашингтон близькі до фіналізації документів щодо завершення російської війни та гарантій безпеки.

Нові американські санкції проти РФ знаходяться на фінальному етапі

За словами глави держави, Київ та Вашингтон бачать багато різних факторів, які роблять Путіна, а отже, і всю Росію, значно слабшими.

На цьому тлі Зеленський закликав союзників, насамперед США, максимально посилити всі можливі форми тиску, щоб врешті змусити Кремль закінчити цю війну.

Ми обговорили актуальний стан санкційного законопроєкту сенаторів, що здатний суттєво вплинути на позиції Росії та всіх, хто допомагає їй у цій війні. Розповів також про перебіг наших контактів із представниками Президента Трампа, ми вже дуже близькі до фіналізації документів. Володимир Зеленський Президент України

Фото: V_Zelenskiy_official

Глава держави висловив вдячність американським сенаторам за їхню позицію щодо важливості гарантій безпеки та їх подальшої двопартійної підтримки в Конгресі США.