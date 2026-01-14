НАБУ вперше опублікувало "плівки Тимошенко" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

НАБУ вперше опублікувало "плівки Тимошенко" — відео

НАБУ
"Плівки Тимошенко" уже в мережі

14 січня НАБУ і САП офіційно підтвердили, що повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. Що важливо розуміти, йдеться про Юлію Тимошенко.

Головні тези:

  • Ставка за “лояльність” трималася на рівні 10 000 доларів щомісяця.
  • Політикиня продовжує заперечувати всі звинувачення.

"Плівки Тимошенко" уже в мережі

Після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань, — йдеться в офіційній заяві.

Що важливо розуміти, йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці.

Ціна питання — 10 000 доларів щомісяця за "правильне" голосування.

Фото: скриншот

НАБУ та САП звертають увагу на те, механізм передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період.

Фото: скриншот

Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні.

Фото: скриншот

Варто звернути увагу на те, що кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування триває.

Юлія Тимошенко наразі відкидає усі звинувачення.

Я спростовую всі необґрунтовані звинувачення проти мене. Я хочу, щоб ви знали всю правду. Мені немає чого приховувати.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Голова політичної партії «ВО «Батьківщина»

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
НАБУ і САП розкрили корупційну схему при відновленні інфраструктури Донеччини
НАБУ
НАБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ та НАБУ ліквідували масштабну корупційну схему на оборонному заводі
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Юлії Тимошенко вручили підозру після тривалих обшуків
Обшуки у Юлії Тимошенко - що відомо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?