НАБУ вперше опублікувало "плівки Тимошенко" — відео

14 січня НАБУ і САП офіційно підтвердили, що повідомили про підозру керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. Що важливо розуміти, йдеться про Юлію Тимошенко.
Головні тези:
- Ставка за “лояльність” трималася на рівні 10 000 доларів щомісяця.
- Політикиня продовжує заперечувати всі звинувачення.
"Плівки Тимошенко" уже в мережі
Що важливо розуміти, йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці.
Ціна питання — 10 000 доларів щомісяця за "правильне" голосування.
НАБУ та САП звертають увагу на те, механізм передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період.
Варто звернути увагу на те, що кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування триває.
Юлія Тимошенко наразі відкидає усі звинувачення.
