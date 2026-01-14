Юлії Тимошенко вручили підозру після тривалих обшуків
Категорія
Україна
Дата публікації

Юлії Тимошенко вручили підозру після тривалих обшуків

Обшуки у Юлії Тимошенко - що відомо
Джерело:  Українська правда

Вранці 14 січня стало відомо, що антикорупційні органи повідомили главі фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко про підозру. Політикиня наразі відкидає усі звинувачення.

Головні тези:

  • Юлія Тимошенко нібито викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів.
  • Політикиня уже підтвердила, що у партійному офісі “Батьківщини” провели обшуки.

Обшуки у Юлії Тимошенко — що відомо

За словами політикині, вранці 14 січня у партійному офісі “Батьківщини” завершилися “невідкладні слідчі дії”, що тривали всю ніч.

Тимошенко стверджує, що понад 30 “озброєних до зубів” чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників.

Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду… Зараз же не було й цього, — скаржиться політикиня.

Вона також запевняє, що під час обшуків нічого не було знайдено.

Тимошенко лютує, тому що, мовляв, забрали її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення, — заявила вона.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, ввечері 13 січня НАБУ і САП офіційно підтвердили, що викрили керівника однієї з фракцій у Верховній Раді на корупції.

Згодом стало відомо, що йдеться про Юлію Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника однієї з депутатських фракцій викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Чи можлива екстрадиція Міндіча — пояснення НАБУ
НАБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
НАБУ і САП розкрили корупційну схему при відновленні інфраструктури Донеччини
НАБУ
НАБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ та НАБУ ліквідували масштабну корупційну схему на оборонному заводі
СБУ
СБУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?