Юлії Тимошенко вручили підозру після тривалих обшуків

Вранці 14 січня стало відомо, що антикорупційні органи повідомили главі фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко про підозру. Політикиня наразі відкидає усі звинувачення.
Головні тези:
- Юлія Тимошенко нібито викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів.
- Політикиня уже підтвердила, що у партійному офісі “Батьківщини” провели обшуки.
Обшуки у Юлії Тимошенко — що відомо
За словами політикині, вранці 14 січня у партійному офісі “Батьківщини” завершилися “невідкладні слідчі дії”, що тривали всю ніч.
Тимошенко стверджує, що понад 30 “озброєних до зубів” чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників.
Вона також запевняє, що під час обшуків нічого не було знайдено.
Тимошенко лютує, тому що, мовляв, забрали її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження.
Що важливо розуміти, ввечері 13 січня НАБУ і САП офіційно підтвердили, що викрили керівника однієї з фракцій у Верховній Раді на корупції.
Згодом стало відомо, що йдеться про Юлію Тимошенко.
