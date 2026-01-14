Юлії Тимошенко вручили підозру після тривалих обшуків

Обшуки у Юлії Тимошенко — що відомо

За словами політикині, вранці 14 січня у партійному офісі “Батьківщини” завершилися “невідкладні слідчі дії”, що тривали всю ніч.

Тимошенко стверджує, що понад 30 “озброєних до зубів” чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників.

Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду… Зараз же не було й цього, — скаржиться політикиня.

Вона також запевняє, що під час обшуків нічого не було знайдено.

Тимошенко лютує, тому що, мовляв, забрали її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення, — заявила вона.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, ввечері 13 січня НАБУ і САП офіційно підтвердили, що викрили керівника однієї з фракцій у Верховній Раді на корупції.

Згодом стало відомо, що йдеться про Юлію Тимошенко.