СБУ та НАБУ ліквідували масштабну корупційну схему на оборонному заводі

Служба безпеки та НАБУ ліквідували масштабну схему привласнення оборонних коштів, яка діяла у двох регіонах України. Відповідно до матеріалів справи, фігуранти розікрали 102 млн бюджетних гривень на виробництві динамічного захисту для танків ЗСУ.

СБУ та НАБУ розкрили нові корупційні оборудки в оборонній сфері

За результатами комплексних заходів у Запоріжжі та на Дніпропетровщині викрито організаторів оборудки: комерційного директора держпідприємства, його ексочільника та власника компанії-підрядника.

Як встановило розслідування, у квітні 2022 року державний завод уклав контракт з Міноборони України на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для вітчизняних танків.

Споряджена бронетехніка мала невідкладно стати «в стрій» та вирушити із заводських цехів прямо в зону бойових дій на різних напрямках фронту.

Втім, замість негайного виконання оборонного замовлення, головний фігурант, який тоді очолював підприємство-виробника, організував розкрадання бюджетних коштів. Поширити

Для реалізації оборудки він залучив комерційного директора заводу та засновника підрядної компанії, з якою підписав договір на придбання комплектуючих для бронезахисту за цінами втричі вищими за ринкові.

Отриману «різницю» ділки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм для подальшого розподілу між учасниками злочинної схеми.

Ініційовані СБУ та НАБУ фахові експертизи підтвердили факти завдання збитків державному бюджету в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію та комп’ютерну техніку, яку використовували у незаконних діях.

На підставі зібраних доказів трьом організаторам злочину повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Наразі підозрюваний ексочільник оборонного заводу вже перебуває під вартою у межах раніше розпочатого розслідування за фактами виробництва бракованих мінометних снарядів. Нагадаємо, що слідчі СБУ затримали його наприкінці квітня цього року.