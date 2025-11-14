Корупція в енергетиці. Україна вже зв'язалася з Конгресом США

Пані посол України в США Ольга Стефанішина офіційно підтвердила, що Київ інформує Конгрес США про розвиток корупційної справи в енергетиці, яку викрили НАБУ та САП.
Головні тези:
- Стефанішина стверджує, що антикорупційні механізми в Україні працюють.
- Вона також додала, що Зеленський вже ухвалив усі необхідні рішення.
США в курсі розвитку корупційного скандалу в Україні
Американська журналістка попросила Стефанішину прокоментувати "скандал, пов’язаний з адміністрацією президента Зеленського".
Вона озвучила припущення, що останні події США можуть використати як аргумент проти подальшої допомоги Україні.
Вона звернула увагу на те, що розслідування пов'язане з двома членами уряду, які не підпорядковуються безпосередньо Володимиру Зеленському.
Окрім того, Стефанішина нагадала, що президент України буквально одразу закликав цих посадовців подати у відставку, їх відсторонено від посад.
Незабаром Верховна Рада України розгляне їх звільнення. Проти інших же фігурантів справи запровадили санкції.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-