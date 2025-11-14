Корупція в енергетиці. Україна вже зв'язалася з Конгресом США

Пані посол України в США Ольга Стефанішина офіційно підтвердила, що Київ інформує Конгрес США про розвиток корупційної справи в енергетиці, яку викрили НАБУ та САП.

США в курсі розвитку корупційного скандалу в Україні

Американська журналістка попросила Стефанішину прокоментувати "скандал, пов’язаний з адміністрацією президента Зеленського".

Вона озвучила припущення, що останні події США можуть використати як аргумент проти подальшої допомоги Україні.

Ми, звичайно, перебуваємо в контакті з широким колом членів Конгресу та Сенату. Ми надали останні оновлення. Ольга Стефанішина Пані посол України в США

Вона звернула увагу на те, що розслідування пов'язане з двома членами уряду, які не підпорядковуються безпосередньо Володимиру Зеленському.

Окрім того, Стефанішина нагадала, що президент України буквально одразу закликав цих посадовців подати у відставку, їх відсторонено від посад.

Незабаром Верховна Рада України розгляне їх звільнення. Проти інших же фігурантів справи запровадили санкції.