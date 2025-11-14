Коррупция в энергетике. Украина уже связалась с Конгрессом США

Посол Украины в США Ольга Стефанишина официально подтвердила, что Киев информирует Конгресс США о развитии коррупционного скандала в энергетике, разоблаченного НАБУ и САП.
Главные тезисы
- Стефанишина утверждает, что антикоррупционные механизмы в Украине работают.
- Она также добавила, что Зеленский уже принял все необходимые решения.
США в курсе развития коррупционного скандала в Украине
Американская журналистка попросила Стефанишину прокомментировать "скандал, связанный с администрацией президента Зеленского".
Она озвучила предположение, что последние события США могут использовать в качестве аргумента против дальнейшей помощи Украине.
Она обратила внимание на то, что расследование связано с двумя членами правительства, не подчиняющимися непосредственно Владимиру Зеленскому.
Кроме того, Стефанишина напомнила, что президент Украины буквально сразу призвал этих должностных лиц подать в отставку, они отстранены от должностей.
В ближайшее время Верховная Рада Украины рассмотрит их увольнение. Против других фигурантов дела ввели санкции.
