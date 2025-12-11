СБУ и НАБУ ликвидировали масштабную коррупционную схему на оборонном заводе
СБУ и НАБУ ликвидировали масштабную коррупционную схему на оборонном заводе

Служба безопасности и НАБУ ликвидировали масштабную схему присвоения оборонных средств, действовавшую в двух регионах Украины. Согласно материалам дела, фигуранты разворовали 102 млн бюджетных гривен на производстве динамической защиты для танков ВСУ.

СБУ и НАБУ раскрыли новые коррупционные сделки в оборонной сфере

По результатам комплексных мероприятий в Запорожье и на Днепропетровщине разоблачены организаторы сделки: коммерческий директор госпредприятия, его эксочельщик и владелец компании-подрядчика.

Как установило расследование, в апреле 2022 года государственный завод заключил контракт с Минобороны Украины на срочную закупку комплексов динамической защиты для отечественных танков.

Снаряженная бронетехника должна была безотлагательно стать «в строй» и отправиться из заводских цехов прямо в зону боевых действий по разным направлениям фронта.

Впрочем, вместо немедленного выполнения оборонного заказа, главный фигурант, возглавлявший тогда предприятие-производителя, организовал хищение бюджетных средств.

Для реализации сделки он привлек коммерческого директора завода и учредителя подрядной компании, с которой подписал договор на приобретение комплектующих для бронезащиты по ценам втрое выше рыночных.

Получившуюся «разницу» дельцы вывели в тень через сеть подконтрольных фирм для дальнейшего распределения между участниками преступной схемы.

Инициированные СБУ и НАБУ профессиональные экспертизы подтвердили факты нанесения ущерба государственному бюджету в особо крупных размерах.

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружена документация и компьютерная техника, используемая в незаконных действиях.

На основании собранных доказательств трем организаторам преступления поставлено в известность о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Подозреваемый эксчельник оборонного завода уже находится под стражей в рамках ранее начатого расследования по фактам производства бракованных минометных снарядов. Напомним, что следователи СБУ задержали его в конце апреля этого года.

Вопрос меры пресечения в отношении других фигурантов решается.

