Коррупция в Энергоатоме. САП просит суд взять экс-министра Чернышова под стражу
Категория
Украина
Дата публикации

Коррупция в Энергоатоме. САП просит суд взять экс-министра Чернышова под стражу

Чернышов
Читати українською
Источник:  Суспільне

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 17 ноября рассматривает меру пресечения для экс-министра национального единства Алексея Чернышова. Его подозревают в причастности к хищениям в Энергоатоме. Чернышов свою вину отрицает.

Главные тезисы

  • Экс-министр Чернышов подозревается в причастности к хищениям и легализации денег в Энергоатоме.
  • САП просит суд принять меры по пресечению для предотвращения укрывательства Чернышова и вмешательства в расследование.

САП просит суд арестовать экс-министра Чернышова

14 ноября НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время заседания суда Алексей Чернышев отрицал свою причастность к делу по хищению в Энергоатоме. Он заявил, что ничего не знает о псевдониме "Че Гевара", которым якобы называли его другие фигуранты дела.

Я никакого отношения к этой организации не имел и не имею.

Алексей Чернышов допустил, что голос на опубликованных записях НАБУ похож на него. Но считает, что необходимые "материальные доказательства" по делу.

Будем базировать наши выводы на фактах. Я не против, чтобы НАБУ и САП проводили это расследование.

Алексей Чернышов отказался ответить на вопросы журналистов о том, знаком ли он с бизнесменом Тимуром Миндичем. НАБУ подозревает Миндича в организации схемы по хищению в Энергоатоме. Он также сообщил, что якобы незнаком с фигурантами дела НАБУ, поэтому его "не может быть в преступной схеме".

Также Чернышов прокомментировал свою причастность к строительному проекту в Козине, который возглавляет его партнерша по бизнесу Лилия Лысенко. Он заявил, что в госслужбу вел бизнес. Все его состояние вписано в декларации, сказал Чернышев.

Прокурор по делу заявил, что Алексей Чернышов помог легализовать более одного миллиона 227 тысяч долларов и более 36 тысяч евро по хищению в Энергоатоме. Прокурор сообщил, что Алексей Чернышев участвовал в схеме, по меньшей мере, с 11 февраля по 9 мая 2025 года. Таким образом Алексей Чернышов приобрел 55 миллионов гривен.

Прокурор просит взять Алексея Чернышова под стражу, указывая на риски укрывательства, ведь тот более 50 раз выезжал за границу и имеет значительное имущественное положение. Следствие установило, что он удалил данные с телефона, чтобы скрыть факт получения денег, а также влиять на свидетелей. Существует вероятность совершения других уголовных преступлений.

НАБУ и САП расследуют не только причастность Алексея Чернышова к делу по хищениям в Энергоатоме. Ранее ему сообщили подозрение в злоупотреблении служебным положением и участии в коррупционной схеме строительства.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский анонсировал увольнение двух министров — связаны с делом Энергоатома
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина ввела санкции против бизнесменов Миндича и Цукермана как фигурантов дела "Энергоатома"
Офис Президента Украины
Миндич
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бывший вице-премьер-министр Чернышев получил ходатайство об аресте от НАБУ и САП
НАБУ
Чернышев

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?