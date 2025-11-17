Коррупция в Энергоатоме. САП просит суд взять экс-министра Чернышова под стражу

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 17 ноября рассматривает меру пресечения для экс-министра национального единства Алексея Чернышова. Его подозревают в причастности к хищениям в Энергоатоме. Чернышов свою вину отрицает.

САП просит суд арестовать экс-министра Чернышова

14 ноября НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Во время заседания суда Алексей Чернышев отрицал свою причастность к делу по хищению в Энергоатоме. Он заявил, что ничего не знает о псевдониме "Че Гевара", которым якобы называли его другие фигуранты дела.

Я никакого отношения к этой организации не имел и не имею.

Алексей Чернышов допустил, что голос на опубликованных записях НАБУ похож на него. Но считает, что необходимые "материальные доказательства" по делу.

Будем базировать наши выводы на фактах. Я не против, чтобы НАБУ и САП проводили это расследование. Поделиться

Алексей Чернышов отказался ответить на вопросы журналистов о том, знаком ли он с бизнесменом Тимуром Миндичем. НАБУ подозревает Миндича в организации схемы по хищению в Энергоатоме. Он также сообщил, что якобы незнаком с фигурантами дела НАБУ, поэтому его "не может быть в преступной схеме".

Также Чернышов прокомментировал свою причастность к строительному проекту в Козине, который возглавляет его партнерша по бизнесу Лилия Лысенко. Он заявил, что в госслужбу вел бизнес. Все его состояние вписано в декларации, сказал Чернышев.

Прокурор по делу заявил, что Алексей Чернышов помог легализовать более одного миллиона 227 тысяч долларов и более 36 тысяч евро по хищению в Энергоатоме. Прокурор сообщил, что Алексей Чернышев участвовал в схеме, по меньшей мере, с 11 февраля по 9 мая 2025 года. Таким образом Алексей Чернышов приобрел 55 миллионов гривен.

Прокурор просит взять Алексея Чернышова под стражу, указывая на риски укрывательства, ведь тот более 50 раз выезжал за границу и имеет значительное имущественное положение. Следствие установило, что он удалил данные с телефона, чтобы скрыть факт получения денег, а также влиять на свидетелей. Существует вероятность совершения других уголовных преступлений.

НАБУ и САП расследуют не только причастность Алексея Чернышова к делу по хищениям в Энергоатоме. Ранее ему сообщили подозрение в злоупотреблении служебным положением и участии в коррупционной схеме строительства.