Корупція в Енергоатомі. САП просить суд взяти ексміністра Чернишова під варту

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 17 листопада розглядає запобіжний захід для ексміністра національної єдності Олексія Чернишова. Його підозрюють у причетності до розкрадань в Енергоатомі. Чернишов свою вину заперечує.

САП просить суд арештувати ексміністра Чернишова

14 листопада НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час засідання суду Олексій Чернишов заперечив свою причетність до справи з розкрадання в Енергоатомі. Він заявив, що нічого не знає про псевдонім "Че Гевара", яким нібито називали його інші фігуранти справи.

Я ніякого відношення до цієї організації не мав, і не маю.

Олексій Чернишов допустив, що голос на опублікованих записах НАБУ схожий на його. Та вважає, що необхідні "матеріальні докази" у справі.

Базуватимемо наші висновки на фактах. Я не проти щоб НАБУ та САП проводили це розслідування. Поширити

Олексій Чернишов відмовився відповісти на запитання журналістів про те, чи знайомий він з бізнесменом Тимуром Міндічем. НАБУ підозрює Міндіча в організації схеми з з розкрадання в Енергоатомі. Він також повідомив, що нібито незнайомий з фігурантами справи НАБУ тому його "не може бути у злочинній схемі"

Також Чернишов прокоментував свою причетність до будівельного проєкту у Козині, який зараз очолює його партнерка по бізнесу Лілія Лисенко. Він заявив, що до держслужби вів бізнес. Всі його статки вписані до декларацій, сказав Чернишов.

Прокурор у справі заявив, що Олексій Чернишов допоміг легалізувати понад один мільйон 227 тисяч доларів та понад 36 тисяч євро у справі розкрадань в Енергоатомі. Прокурор повідомив, що Олексій Чернишов брав участь у схемі щонайменш з 11 лютого по 9 травня 2025 року. Таким чином Олексій Чернишов набув 55 мільйонів гривень.

Прокурор просить взяти Олексія Чернишова під варту, вказуючи на ризики переховування, адже той понад 50 разів виїжджав за кордон і має значний майновий стан. Слідство встановило, що він видалив дані з телефону, аби приховати факт отримання грошей, а також може впливати на свідків. Існує ймовірність вчинення інших кримінальних правопорушень.

НАБУ та САП розслідують не лише причетність Олексія Чернишова до справи з розкрадань в Енергоатомі. Раніше йому повідомили підозру у зловживанні службовим становищем та участі у корупційній схемі з будівництвом.