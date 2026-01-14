Юлии Тимошенко вручили подозрение после продолжительных обысков

Утром 14 января стало известно, что антикоррупционные органы сообщили главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко о подозрении. Политика сейчас отвергает все обвинения.
Главные тезисы
- Юлия Тимошенко якобы разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов.
- Политик уже подтвердила, что в партийном офисе "Батькивщины" провели обыски.
Обыски у Юлии Тимошенко — что известно
По словам политика, утром 14 января в партийном офисе "Батькивщины" завершились "неотложные следственные действия", которые продолжались всю ночь.
Тимошенко утверждает, что более 30 "вооруженных до зубов" мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников.
Она также уверяет, что во время обысков ничего не было найдено.
Тимошенко возмущена, потому что, мол, забрали ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.
Что важно понимать, вечером 13 января НАБУ и САП официально подтвердили, что разоблачили руководителя одной из фракций в Верховной Раде на коррупции.
Впоследствии стало известно, что речь идет о Юлии Тимошенко.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-