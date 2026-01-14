Юлии Тимошенко вручили подозрение после продолжительных обысков

Утром 14 января стало известно, что антикоррупционные органы сообщили главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко о подозрении. Политика сейчас отвергает все обвинения.

Обыски у Юлии Тимошенко — что известно

По словам политика, утром 14 января в партийном офисе "Батькивщины" завершились "неотложные следственные действия", которые продолжались всю ночь.

Тимошенко утверждает, что более 30 "вооруженных до зубов" мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников.

В последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда… Сейчас же не было и этого, — жалуется политик. Поделиться

Она также уверяет, что во время обысков ничего не было найдено.

Тимошенко возмущена, потому что, мол, забрали ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.

Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения, — заявила она. Поделиться

Фото: скриншот

Что важно понимать, вечером 13 января НАБУ и САП официально подтвердили, что разоблачили руководителя одной из фракций в Верховной Раде на коррупции.

Впоследствии стало известно, что речь идет о Юлии Тимошенко.