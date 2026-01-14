НАБУ впервые опубликовало "пленки Тимошенко" — видео

14 января НАБУ и САП официально подтвердили, что сообщили о подозрении руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины. Что важно понимать, речь идет о Юлии Тимошенко.

"Пленки Тимошенко" уже в сети

После разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами по введению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение и во время голосования. Поделиться

Что важно понимать, речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества.

Цена вопроса — 10 000 долларов ежемесячно за "правильное" голосование.

Фото: скриншот

НАБУ и САП обращают внимание на то, что механиз предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период.

Фото: скриншот

Народным депутатам должны поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях — по содержанию или неучастию в голосовании. Поделиться

Фото: скриншот

Следует обратить внимание на то, что квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Юлия Тимошенко отвергает все обвинения.