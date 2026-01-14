НАБУ впервые опубликовало "пленки Тимошенко" — видео

14 января НАБУ и САП официально подтвердили, что сообщили о подозрении руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины. Что важно понимать, речь идет о Юлии Тимошенко.
Главные тезисы
- Ставка за “лояльность” держалась на уровне 10 000 долларов ежемесячно.
- Политик продолжает отрицать все обвинения.
"Пленки Тимошенко" уже в сети
Что важно понимать, речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества.
Цена вопроса — 10 000 долларов ежемесячно за "правильное" голосование.
НАБУ и САП обращают внимание на то, что механиз предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период.
Следует обратить внимание на то, что квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
Юлия Тимошенко отвергает все обвинения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-