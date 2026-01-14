НАБУ впервые опубликовало "пленки Тимошенко" — видео
НАБУ впервые опубликовало "пленки Тимошенко" — видео

НАБУ
"Пленки Тимошенко" уже в сети
14 января НАБУ и САП официально подтвердили, что сообщили о подозрении руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины. Что важно понимать, речь идет о Юлии Тимошенко.

Главные тезисы

  • Ставка за “лояльность” держалась на уровне 10 000 долларов ежемесячно.
  • Политик продолжает отрицать все обвинения.

После разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами по введению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение и во время голосования.

Что важно понимать, речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества.

Цена вопроса — 10 000 долларов ежемесячно за "правильное" голосование.

Фото: скриншот

НАБУ и САП обращают внимание на то, что механиз предусматривал выплаты заранее и был рассчитан на длительный период.

Фото: скриншот

Народным депутатам должны поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях — по содержанию или неучастию в голосовании.

Фото: скриншот

Следует обратить внимание на то, что квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Юлия Тимошенко отвергает все обвинения.

Я опровергаю все необоснованные обвинения против меня. Я хочу, чтобы вы знали всю правду. Мне нечего скрывать.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Глава политической партии «ВО «Батькивщина»

