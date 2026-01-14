Михаил Федоров — новый министр обороны Украины

Мы обязаны побеждать врага в каждом технологическом цикле. Быть на один, на два, на десять шагов впереди, чтобы сохранять жизнь наших воинов и уничтожать противника максимально эффективно. Больше роботов — меньше потерь. Больше технологий — меньше погибших. Жизнь украинских героев — наивысшая ценность! — подчеркнул Федоров.