Михаил Федоров — новый министр обороны Украины

14 января Верховная Рада Украины назначила Михаила Федорова новым главой Министерства обороны. Что важно понимать, раньше он занимал должность первого вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации.
Главные тезисы
- Новый министр считает, что эффективная подготовка военных является ключом к уменьшению потерь и росту эффективности в ведении боевых действий.
- Его главной задачей является обеспечение украинских военных передовыми технологиями и развитие стратегий победы в каждом технологическом цикле.
Это решение поддержали 277 народных избранников.
Следует отметить, что 13 января парламент провалил голосование за назначение Михаила Федорова министром обороны.
Что важно понимать, на этот пост его рекомендовал президент Украины Владимир Зеленский.
По убеждению новоизбранного министра, нельзя воевать новыми технологиями со старой организационной структурой, необходимы комплексные изменения.
Кроме того, он подтвердил, что намерен навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих.
По убеждению Федорова, качественная подготовка — это уменьшение потерь и рост эффективности.
Также новый министр настроен решить проблему ТЦК.
