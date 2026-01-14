Михаил Федоров — новый министр обороны Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Михаил Федоров — новый министр обороны Украины

Верховная Рада Украины
Федоров возглавил Минобороны Украины
14 января Верховная Рада Украины назначила Михаила Федорова новым главой Министерства обороны. Что важно понимать, раньше он занимал должность первого вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации.

Главные тезисы

  • Новый министр считает, что эффективная подготовка военных является ключом к уменьшению потерь и росту эффективности в ведении боевых действий.
  • Его главной задачей является обеспечение украинских военных передовыми технологиями и развитие стратегий победы в каждом технологическом цикле.

,

Это решение поддержали 277 народных избранников.

Фото: скриншот

Следует отметить, что 13 января парламент провалил голосование за назначение Михаила Федорова министром обороны.

Что важно понимать, на этот пост его рекомендовал президент Украины Владимир Зеленский.

По убеждению новоизбранного министра, нельзя воевать новыми технологиями со старой организационной структурой, необходимы комплексные изменения.

Наша цель — изменить систему: провести армейскую реформу, улучшить инфраструктуру на передовой, искоренить ложь и коррупцию, сделать лидерство и доверие новой культурой.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

Кроме того, он подтвердил, что намерен навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих.

По убеждению Федорова, качественная подготовка — это уменьшение потерь и рост эффективности.

Также новый министр настроен решить проблему ТЦК.

Мы обязаны побеждать врага в каждом технологическом цикле. Быть на один, на два, на десять шагов впереди, чтобы сохранять жизнь наших воинов и уничтожать противника максимально эффективно. Больше роботов — меньше потерь. Больше технологий — меньше погибших. Жизнь украинских героев — наивысшая ценность! — подчеркнул Федоров.

