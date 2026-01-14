Федоров обещает вывести ВПК Украины на новый уровень
Украина
Федоров обещает вывести ВПК Украины на новый уровень

Федоров впервые раскрыл свой план
Первый вице-премьер-министр и Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которого президент предлагает на должность Министра обороны Украины, раскрыл свой план, который поможет реформировать не только ведомство, но и все войско.

Главные тезисы

  • Федоров настроен раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих.
  • Кроме того, он намерен решить проблему ТЦК.

Мы выведем развитие украинского ВПК на новый уровень: defense tech станет ключевой индустрией Украины на мировых рынках и драйвером экономического роста государства. Нам еще предстоит домашняя работа, чтобы создать украинскую ПВО и свой артвыстрел с лазерной наводкой.

По его убеждению, это позволит артиллерии работать точнее, быстрее и эффективнее.

Он обратил внимание на то, что за последние 4 года украинские предприниматели смогли вырастить с нуля топовые военные компании.

Мы убедились: если дать украинцам свободу и равные правила игры, они делают невозможное. Наша задача — привлечь максимальное количество предпринимателей к оборонному производству. Больше конкуренции — более высокое качество и более доступная цена, — раскрыл свой замысел Федоров.

Более того, Федоров намерен провести глубокий аудит Минобороны и ВСУ.

На этом фоне министр обратил внимание на то, что на сегодняшний день 2 млн украинцев находятся в розыске, еще 200 тысяч — в СЗЧ.

