Федоров обещает вывести ВПК Украины на новый уровень

Первый вице-премьер-министр и Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которого президент предлагает на должность Министра обороны Украины, раскрыл свой план, который поможет реформировать не только ведомство, но и все войско.

Федоров впервые раскрыл свой план

Мы выведем развитие украинского ВПК на новый уровень: defense tech станет ключевой индустрией Украины на мировых рынках и драйвером экономического роста государства. Нам еще предстоит домашняя работа, чтобы создать украинскую ПВО и свой артвыстрел с лазерной наводкой. Михаил Федоров Первый вице-премьер-министр и Министр цифровой трансформации

По его убеждению, это позволит артиллерии работать точнее, быстрее и эффективнее.

Он обратил внимание на то, что за последние 4 года украинские предприниматели смогли вырастить с нуля топовые военные компании.

Мы убедились: если дать украинцам свободу и равные правила игры, они делают невозможное. Наша задача — привлечь максимальное количество предпринимателей к оборонному производству. Больше конкуренции — более высокое качество и более доступная цена, — раскрыл свой замысел Федоров. Поделиться

Более того, Федоров намерен провести глубокий аудит Минобороны и ВСУ.