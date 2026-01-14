Федоров обещает вывести ВПК Украины на новый уровень

Первый вице-премьер-министр и Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, которого президент предлагает на должность Министра обороны Украины, раскрыл свой план, который поможет реформировать не только ведомство, но и все войско.
Главные тезисы
- Федоров настроен раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих.
- Кроме того, он намерен решить проблему ТЦК.
Федоров впервые раскрыл свой план
По его убеждению, это позволит артиллерии работать точнее, быстрее и эффективнее.
Он обратил внимание на то, что за последние 4 года украинские предприниматели смогли вырастить с нуля топовые военные компании.
Более того, Федоров намерен провести глубокий аудит Минобороны и ВСУ.
На этом фоне министр обратил внимание на то, что на сегодняшний день 2 млн украинцев находятся в розыске, еще 200 тысяч — в СЗЧ.
