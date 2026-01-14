Федоров обіцяє вивести ВПК України на новий рівень
Федоров обіцяє вивести ВПК України на новий рівень

Перший віцепремʼєр-міністр і Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, якого президент пропонує на посаду Міністра оборони України, розкрив свій план, яке допоможе реформувати не лише відомство, а й усе військо. 

Головні тези:

  • Федоров налаштований раз і назавжди змінити систему підготовки українських військовослужбовців. 
  • Окрім того, він збирається вирішувати проблему ТЦК.

Ми виведемо розвиток українського ВПК на новий рівень: defense tech стане ключовою індустрією України на світових ринках і драйвером економічного зростання держави. Нам ще треба зробити домашню роботу, щоб створити українську ППО та свій артпостріл з лазерним наведенням.

На його переконання, це дасть можливість артилерії працювати точніше, швидше та ефективніше.

Він звернув увагу на те, що протягом останніх 4 років українські підприємці змогли виростити з нуля топові військові компанії.

Ми переконалися: якщо дати українцям свободу та рівні правила гри — вони роблять неможливе. Наше завдання — залучити максимальну кількість підприємців до оборонного виробництва. Більше конкуренції — вища якість і доступніша ціна, — розкрив свій замисел Федоров.

Ба більше, Федоров має намір провести глибокий аудит Міноборони та ЗСУ.

На цьому тлі міністр звернув увагу на те, що станом на сьогодні 2 млн українців перебувають в розшуку, ще 200 тисяч — у СЗЧ.

