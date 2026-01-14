Федоров обіцяє вивести ВПК України на новий рівень

Перший віцепремʼєр-міністр і Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, якого президент пропонує на посаду Міністра оборони України, розкрив свій план, яке допоможе реформувати не лише відомство, а й усе військо.
Головні тези:
- Федоров налаштований раз і назавжди змінити систему підготовки українських військовослужбовців.
- Окрім того, він збирається вирішувати проблему ТЦК.
Федоров уперше розкрив свій план
На його переконання, це дасть можливість артилерії працювати точніше, швидше та ефективніше.
Він звернув увагу на те, що протягом останніх 4 років українські підприємці змогли виростити з нуля топові військові компанії.
Ба більше, Федоров має намір провести глибокий аудит Міноборони та ЗСУ.
На цьому тлі міністр звернув увагу на те, що станом на сьогодні 2 млн українців перебувають в розшуку, ще 200 тисяч — у СЗЧ.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-