Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) дізналася про те, що російський диктатор Володимир Путіна та його команда вигадали новий спосіб, щоб залатати бюджетні діри коштом громадян РФ.

Путін знову лізе у кишені власного населення

Згідно з даними українських розвідників, влада 7 суб’єктів у країні-агресорці опрацьовує запуск так званих народних облігацій.

Що важливо розуміти, просто зараз розробляється механізм, який має на меті витягнути гроші безпосередньо з кишень населення.

Формально йдеться про фінансування інфраструктурних і соціальних проєктів, а також часткове закриття дефіцитів регіональних бюджетів, фактично — про нестачу ресурсів. До пілотного кола потрапили переважно дотаційні регіони далекого сходу: хабаровський, камчатський і приморський краї, магаданська та амурська області, чукотський автономний округ і якутія. Поширити

Головно особливість цього механізму можна вважати відсутність жорсткої цільової прив’язки залучених коштів.

Тобто фактично ці гроші дадуть можливість Путіну тимчасово приглушити бюджетні діри та зменшити тиск на банківську систему.

Однак російський диктатор наразі ігнорує той факт, що у майбутньому це зафіксує погіршення фінансового стану регіонів.