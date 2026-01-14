Путін запускає новий механізм для обкрадання населення РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Путін запускає новий механізм для обкрадання населення РФ

Служба зовнішньої розвідки України
Путін знову лізе у кишені власного населення
Read in English

Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) дізналася про те, що російський диктатор Володимир Путіна та його команда вигадали новий спосіб, щоб залатати бюджетні діри коштом громадян РФ.

Головні тези:

  • Схема передбачає виділення коштів без жорсткої цільової прив'язки.
  • Російський диктатор ігнорує ризики та розраховує на тимчасове поліпшення ситуації.

Путін знову лізе у кишені власного населення

Згідно з даними українських розвідників, влада 7 суб’єктів у країні-агресорці опрацьовує запуск так званих народних облігацій.

Що важливо розуміти, просто зараз розробляється механізм, який має на меті витягнути гроші безпосередньо з кишень населення.

Формально йдеться про фінансування інфраструктурних і соціальних проєктів, а також часткове закриття дефіцитів регіональних бюджетів, фактично — про нестачу ресурсів. До пілотного кола потрапили переважно дотаційні регіони далекого сходу: хабаровський, камчатський і приморський краї, магаданська та амурська області, чукотський автономний округ і якутія.

Головно особливість цього механізму можна вважати відсутність жорсткої цільової прив’язки залучених коштів.

Тобто фактично ці гроші дадуть можливість Путіну тимчасово приглушити бюджетні діри та зменшити тиск на банківську систему.

Однак російський диктатор наразі ігнорує той факт, що у майбутньому це зафіксує погіршення фінансового стану регіонів.

Грошей у системі немає, тому влада знову звертається до населення, маскуючи фіскальну кризу привабливими обіцянками, які зазвичай закінчуються розчаруванням, — наголошує СЗР.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб оголосив про нові успіхи українських воїнів на фронті
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський заявив про значний прогрес у переговорах зі США
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Британія хоче завдати подвійного удару по воєнній машині Путіна
Стармер

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?