Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) дізналася про те, що російський диктатор Володимир Путіна та його команда вигадали новий спосіб, щоб залатати бюджетні діри коштом громадян РФ.
Головні тези:
- Схема передбачає виділення коштів без жорсткої цільової прив'язки.
- Російський диктатор ігнорує ризики та розраховує на тимчасове поліпшення ситуації.
Путін знову лізе у кишені власного населення
Згідно з даними українських розвідників, влада 7 суб’єктів у країні-агресорці опрацьовує запуск так званих народних облігацій.
Що важливо розуміти, просто зараз розробляється механізм, який має на меті витягнути гроші безпосередньо з кишень населення.
Головно особливість цього механізму можна вважати відсутність жорсткої цільової прив’язки залучених коштів.
Тобто фактично ці гроші дадуть можливість Путіну тимчасово приглушити бюджетні діри та зменшити тиск на банківську систему.
Однак російський диктатор наразі ігнорує той факт, що у майбутньому це зафіксує погіршення фінансового стану регіонів.
