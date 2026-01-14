Служба внешней разведки Украины (СВРУ) узнала о том, что российский диктатор Владимир Путина и его команда придумали новый способ, чтобы залатать бюджетные дыры, забирая средства граждан РФ.
Главные тезисы
- Схема подразумевает выделение средств без жесткой целевой привязки.
- Российский диктатор игнорирует риски и рассчитывает на временное улучшение ситуации.
Путин снова лезет в карманы собственного населения
Согласно данным украинских разведчиков, власти 7 субъектов в стране-агрессорке прорабатывают запуск так называемых народных облигаций.
Что важно понимать, прямо сейчас разрабатывается механизм, имеющий целью вытащить деньги непосредственно из карманов населения.
Главной особенностью этого механизма можно считать отсутствие жесткой целевой привязки привлеченных средств.
То есть фактически эти деньги позволят Путину временно приглушить бюджетные дыры и снизить давление на банковскую систему.
Однако российский диктатор игнорирует тот факт, что в будущем это зафиксирует ухудшение финансового состояния регионов.
