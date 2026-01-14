Путин запускает новый механизм для похищения населения РФ
Путин запускает новый механизм для похищения населения РФ

Служба внешней разведки Украины
Путин снова лезет в карманы собственного населения
Служба внешней разведки Украины (СВРУ) узнала о том, что российский диктатор Владимир Путина и его команда придумали новый способ, чтобы залатать бюджетные дыры, забирая средства граждан РФ.

Главные тезисы

  • Схема подразумевает выделение средств без жесткой целевой привязки.
  • Российский диктатор игнорирует риски и рассчитывает на временное улучшение ситуации.

Путин снова лезет в карманы собственного населения

Согласно данным украинских разведчиков, власти 7 субъектов в стране-агрессорке прорабатывают запуск так называемых народных облигаций.

Что важно понимать, прямо сейчас разрабатывается механизм, имеющий целью вытащить деньги непосредственно из карманов населения.

Формально речь идет о финансировании инфраструктурных и социальных проектов, а также о частичном закрытии дефицитов региональных бюджетов, фактически — о нехватке ресурсов. В пилотный круг попали преимущественно дотационные регионы дальнего востока: хабаровский, камчатский и приморский края, магаданская и амурская области, чукотский автономный округ и якутия.

Главной особенностью этого механизма можно считать отсутствие жесткой целевой привязки привлеченных средств.

То есть фактически эти деньги позволят Путину временно приглушить бюджетные дыры и снизить давление на банковскую систему.

Однако российский диктатор игнорирует тот факт, что в будущем это зафиксирует ухудшение финансового состояния регионов.

Денег в системе нет, поэтому власть снова обращается к населению, маскируя фискальный кризис привлекательными обещаниями, обычно заканчивающимися разочарованием, — отмечает СВР.

