Стерненко стал советником министра обороны Украины

Министр обороны Украины Михаил Федоров назначил известного волонтера и блогера Сергея Стерненко советником по повышению использования БпЛА на фронте. Последний сразу согласился присоединиться к команде ведомства.

Стерненко присоединился к команде Федорова

Теперь Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БпЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений. Михаил Федоров Министр обороны Украины

Федоров обратил внимание на то, что есть несколько треков, над которыми нужно начать работу прямо сейчас.

Что касается первого, то речь идет о базовом обеспечении дроновых подразделений.

Также в центре внимания — аналитика и эффективность.

Именно здесь поможет экспертиза Сергея. Сейчас только 50 подразделений из 400 обеспечивают около 70% всех поражений врага, — заявил глава Минобороны. Поделиться

Ключевая цель — помочь быстро вырасти другим 350 подразделениям, а также существенно увеличить масштаб уничтожения российских захватчиков.

По словам самого Сергея Стерненко, его видение развития беспилотных технологий и в целом относительно украинской обороны практически полностью совпадает с видением Михаила Федорова, поэтому он готов помочь реализовать стратегию министра.