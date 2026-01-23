Стерненко стал советником министра обороны Украины

Министр обороны Украины Михаил Федоров назначил известного волонтера и блогера Сергея Стерненко советником по повышению использования БпЛА на фронте. Последний сразу согласился присоединиться к команде ведомства.
Главные тезисы
- Федоров и Стерненко имеют общее видение повышения эффективности дроновых подразделений.
- Стерненко готов содействовать масштабированию наилучшего опыта для укрепления Сил обороны Украины.
Стерненко присоединился к команде Федорова
Федоров обратил внимание на то, что есть несколько треков, над которыми нужно начать работу прямо сейчас.
Что касается первого, то речь идет о базовом обеспечении дроновых подразделений.
Также в центре внимания — аналитика и эффективность.
Ключевая цель — помочь быстро вырасти другим 350 подразделениям, а также существенно увеличить масштаб уничтожения российских захватчиков.
По словам самого Сергея Стерненко, его видение развития беспилотных технологий и в целом относительно украинской обороны практически полностью совпадает с видением Михаила Федорова, поэтому он готов помочь реализовать стратегию министра.
