Стерненко стал советником министра обороны Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Стерненко стал советником министра обороны Украины

Министерство обороны Украины
Стерненко присоединился к команде Федорова
Министр обороны Украины Михаил Федоров назначил известного волонтера и блогера Сергея Стерненко советником по повышению использования БпЛА на фронте. Последний сразу согласился присоединиться к команде ведомства.

Главные тезисы

  • Федоров и Стерненко имеют общее видение повышения эффективности дроновых подразделений.
  • Стерненко готов содействовать масштабированию наилучшего опыта для укрепления Сил обороны Украины.

Стерненко присоединился к команде Федорова

Теперь Сергей будет моим советником по вопросам повышения использования БпЛА на фронте. Его опыт поможет нам реализовать общее видение повышения эффективности беспилотных подразделений.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

Федоров обратил внимание на то, что есть несколько треков, над которыми нужно начать работу прямо сейчас.

Что касается первого, то речь идет о базовом обеспечении дроновых подразделений.

Также в центре внимания — аналитика и эффективность.

Именно здесь поможет экспертиза Сергея. Сейчас только 50 подразделений из 400 обеспечивают около 70% всех поражений врага, — заявил глава Минобороны.

Ключевая цель — помочь быстро вырасти другим 350 подразделениям, а также существенно увеличить масштаб уничтожения российских захватчиков.

По словам самого Сергея Стерненко, его видение развития беспилотных технологий и в целом относительно украинской обороны практически полностью совпадает с видением Михаила Федорова, поэтому он готов помочь реализовать стратегию министра.

Российские оккупанты должны уничтожаться в промышленных масштабах. Для этого создадим новые возможности для нашей армии, в частности дроновых подразделений. Будем разрушать преграды и способствовать масштабированию наилучшего опыта для укрепления Сил обороны — в интересах украинского солдата и страны. Благодарю министра за доверие.

Сергей Стерненко

Сергей Стерненко

Советник министра обороны Украины по вопросам повышения использования БПЛА на фронте

