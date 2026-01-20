Федоров анонсировал масштабную "охоту" на российских операторов дронов

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров официально подтвердил, что украинские защитники на поле боя будут использовать новую тактику. В первую очередь речь идет о формировании подразделений в Силах обороны Украины, которые будут заниматься “охотой” на операторов российских БПЛА.
Главные тезисы
- Задача Украины – "выбить" российских операторов дронов с поля боя.
- Сейчас в Украине существенно масштабируется производство дронов-перехватчиков.
Украина меняет подход в ведении войны против РФ
По словам Федорова, речь в целом идет о новой стратегической цели — сделать цену этой войны для России действительно неподъемной, а также склонить врага к миру силой.
На этом фоне министр обороны подчеркнул, что создание дроново-штурмовых подразделений — это очень важная инициатива.
По словам Федорова, по состоянию на сегодняшний день действительно крайне важно "выбить" вражеских операторов дронов с поля боя.
Именно с этой целью сформируют подразделения, которые будут “охотиться” исключительно на такие российские боевые единицы.
В целом фокус сместится на дроны и технологии. Реализация этой цели предполагает масштабирование "Армии дронов", системы "ЕБалы", запуск Mission Control для полного учета БпЛА (впоследствии — и артиллерии).
Что касается перехватчиков Shahed, то уже в январе украинские защитники получат 40 тысяч единиц.
Brave1 — ключевой драйвер defense tech, открытие рынков дронов, РЭБ, ракет и боеприпасов.
На новый уровень должно выйти и сотрудничество с союзниками — прежде всего использование боевых данных Украины для тренировки AI, создание "дата-полигона".
Федоров также подтвердил, что планируется замена Mavic — уже испытывают украинский аналог с большей дальностью полета.
