Федоров анонсировал масштабную "охоту" на российских операторов дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Федоров анонсировал масштабную "охоту" на российских операторов дронов

Федоров
Источник:  online.ua

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров официально подтвердил, что украинские защитники на поле боя будут использовать новую тактику. В первую очередь речь идет о формировании подразделений в Силах обороны Украины, которые будут заниматься “охотой” на операторов российских БПЛА.

Главные тезисы

  • Задача Украины – "выбить" российских операторов дронов с поля боя.
  • Сейчас в Украине существенно масштабируется производство дронов-перехватчиков.

Украина меняет подход в ведении войны против РФ

По словам Федорова, речь в целом идет о новой стратегической цели — сделать цену этой войны для России действительно неподъемной, а также склонить врага к миру силой.

На этом фоне министр обороны подчеркнул, что создание дроново-штурмовых подразделений — это очень важная инициатива.

У них другая штатка и доктрина применения дронов. Недавно Code 9.2. провели уникальную операцию в Купянске. Эта тактика работает, поэтому за дроново-штурмовыми подразделениями будущее. Вы еще услышите о них.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр обороны Украины

По словам Федорова, по состоянию на сегодняшний день действительно крайне важно "выбить" вражеских операторов дронов с поля боя.

Именно с этой целью сформируют подразделения, которые будут “охотиться” исключительно на такие российские боевые единицы.

Их уже создают, но нам нужно масштабировать приобретенный опыт, — объяснил министр.

В целом фокус сместится на дроны и технологии. Реализация этой цели предполагает масштабирование "Армии дронов", системы "ЕБалы", запуск Mission Control для полного учета БпЛА (впоследствии — и артиллерии).

Что касается перехватчиков Shahed, то уже в январе украинские защитники получат 40 тысяч единиц.

Brave1 — ключевой драйвер defense tech, открытие рынков дронов, РЭБ, ракет и боеприпасов.

На новый уровень должно выйти и сотрудничество с союзниками — прежде всего использование боевых данных Украины для тренировки AI, создание "дата-полигона".

Федоров также подтвердил, что планируется замена Mavic — уже испытывают украинский аналог с большей дальностью полета.

