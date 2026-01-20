Зеленский выдвинул условие для встречи с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что главным условием для встречи с командой американского президента Дональда Трампа должны быть конкретные результаты.

Зеленский хочет добиться конкретных результатов

Украинские журналисты попросили у главы государства прокомментировать возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.

По словам Владимира Зеленского, пока он остается в Киеве.

Украинский лидер намерен внимательно следить за тем, как реализуются задачи по усилению отопления и энергетики в нескольких наших областях.

Если наши команды об этом говорят, тогда встреча будет. И у нас всегда встреча с какими-то результатами. Безусловно, всегда встречи с Америкой должны заканчиваться конкретикой, конкретными результатами для усиления Украины или о приближении к окончанию войны и если документы готовы, будем встречаться. Владимир Зеленский Президент Украины

Согласно данным иностранных медиа, американский лидер Дональд Трамп планирует провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.