Зеленский выдвинул условие для встречи с Трампом
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский выдвинул условие для встречи с Трампом

Зеленский хочет добиться конкретных результатов
Read in English
Читати українською
Источник:  Европейская правда

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что главным условием для встречи с командой американского президента Дональда Трампа должны быть конкретные результаты.

Главные тезисы

  • Планируется, что встреча Зеленского с Трампом состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
  • На этом фоне посланники Трампа готовятся к переговорам с командой российского диктатора Путина.

Зеленский хочет добиться конкретных результатов

Украинские журналисты попросили у главы государства прокомментировать возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.

По словам Владимира Зеленского, пока он остается в Киеве.

Украинский лидер намерен внимательно следить за тем, как реализуются задачи по усилению отопления и энергетики в нескольких наших областях.

Если наши команды об этом говорят, тогда встреча будет. И у нас всегда встреча с какими-то результатами. Безусловно, всегда встречи с Америкой должны заканчиваться конкретикой, конкретными результатами для усиления Украины или о приближении к окончанию войны и если документы готовы, будем встречаться.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Согласно данным иностранных медиа, американский лидер Дональд Трамп планирует провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Что касается посланцев Трампа — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера — они намерены встретиться с командой российского диктатора Владимира Путина, чтобы обсудить Украину.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин выбрал новый дедлайн для захвата Донецкой области
Путин придумал новый дедлайн для своих войск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский предупредил, что РФ обновила тактику ударов по Украине
Владимир Зеленский
Зеленский обратился к украинцам после новой атаки РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп пригласил Украину в Совет мира, но есть нюанс
Украина размышляет над предложением Трампа

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?