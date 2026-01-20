Зеленский выдвинул условие для встречи с Трампом

Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что главным условием для встречи с командой американского президента Дональда Трампа должны быть конкретные результаты.
Главные тезисы
- Планируется, что встреча Зеленского с Трампом состоится на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
- На этом фоне посланники Трампа готовятся к переговорам с командой российского диктатора Путина.
Зеленский хочет добиться конкретных результатов
Украинские журналисты попросили у главы государства прокомментировать возможную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе.
По словам Владимира Зеленского, пока он остается в Киеве.
Украинский лидер намерен внимательно следить за тем, как реализуются задачи по усилению отопления и энергетики в нескольких наших областях.
Согласно данным иностранных медиа, американский лидер Дональд Трамп планирует провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Что касается посланцев Трампа — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера — они намерены встретиться с командой российского диктатора Владимира Путина, чтобы обсудить Украину.
