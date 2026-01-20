Зеленский предупредил, что РФ обновила тактику ударов по Украине

20 января глава государства Владимир Зеленский сообщил, что командующий Воздушными силами ВСУ доложил ему о применении украинских систем ПВО для сбивания российских ракет, а также о первых фактах об обновленной тактике врага.

Зеленский обратился к украинцам после новой атаки РФ

Как отметил украинский лидер, утром 20 января он созвал специальный энергетический селектор.

К нему присоединились все чиновники Кабмина, привлеченные к ликвидации последствий российских атак, а также областные власти, военные, представители энергетического сектора.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что во всех регионах, где были попадания, уже стартовали восстановительные работы.

Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о применении наших систем ПВО для сбивания российских ракет и о первых фактах об обновленной тактике врага. Поручил военным немедленно связаться с партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами, и проинформировать их подробно об изменении российской тактики удара и особом направлении атаки на поражение объектов энергетики. Владимир Зеленский Президент Украины

Согласно последним данным, по меньшей мере, часть ракет, которые враг использовал во время этой атаки, он произвел в 2026 году.

Владимир Зеленский подчеркнул, это доказательство того, как важно, чтобы санкции мира против России и блокирование поставок критических компонентов реально работали.