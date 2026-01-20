Зеленский предупредил, что РФ обновила тактику ударов по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский предупредил, что РФ обновила тактику ударов по Украине

Владимир Зеленский
Зеленский обратился к украинцам после новой атаки РФ
Read in English
Читати українською

20 января глава государства Владимир Зеленский сообщил, что командующий Воздушными силами ВСУ доложил ему о применении украинских систем ПВО для сбивания российских ракет, а также о первых фактах об обновленной тактике врага.

Главные тезисы

  • Президент поручил военным немедленно связаться с союзниками.
  • Последние должны знать о новой тактике РФ и готовить неотложную помощь для Украины.

Зеленский обратился к украинцам после новой атаки РФ

Как отметил украинский лидер, утром 20 января он созвал специальный энергетический селектор.

К нему присоединились все чиновники Кабмина, привлеченные к ликвидации последствий российских атак, а также областные власти, военные, представители энергетического сектора.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что во всех регионах, где были попадания, уже стартовали восстановительные работы.

Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о применении наших систем ПВО для сбивания российских ракет и о первых фактах об обновленной тактике врага. Поручил военным немедленно связаться с партнерами, прежде всего с Соединенными Штатами, и проинформировать их подробно об изменении российской тактики удара и особом направлении атаки на поражение объектов энергетики.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Согласно последним данным, по меньшей мере, часть ракет, которые враг использовал во время этой атаки, он произвел в 2026 году.

Владимир Зеленский подчеркнул, это доказательство того, как важно, чтобы санкции мира против России и блокирование поставок критических компонентов реально работали.

Поручил Премьер-министру Украины и министру энергетики Украины до 18 часов сегодня дать полный анализ сроков восстановления в каждом регионе и необходимых ресурсов, — добавил президент.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Большое количество баллистики и крылатых ракет". Зеленский отреагировал на новую атаку РФ
Владимир Зеленский
Зеленский раскрыл масштабы новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 20 января 2026 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и мир чтят память защитников Донецкого аэропорта
20 января - День памяти защитников Донецкого аэропорта

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?