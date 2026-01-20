Зеленский предупредил, что РФ обновила тактику ударов по Украине

20 января глава государства Владимир Зеленский сообщил, что командующий Воздушными силами ВСУ доложил ему о применении украинских систем ПВО для сбивания российских ракет, а также о первых фактах об обновленной тактике врага.
Главные тезисы
- Президент поручил военным немедленно связаться с союзниками.
- Последние должны знать о новой тактике РФ и готовить неотложную помощь для Украины.
Зеленский обратился к украинцам после новой атаки РФ
Как отметил украинский лидер, утром 20 января он созвал специальный энергетический селектор.
К нему присоединились все чиновники Кабмина, привлеченные к ликвидации последствий российских атак, а также областные власти, военные, представители энергетического сектора.
Владимир Зеленский официально подтвердил, что во всех регионах, где были попадания, уже стартовали восстановительные работы.
Согласно последним данным, по меньшей мере, часть ракет, которые враг использовал во время этой атаки, он произвел в 2026 году.
Владимир Зеленский подчеркнул, это доказательство того, как важно, чтобы санкции мира против России и блокирование поставок критических компонентов реально работали.
