Украинские воины поразили 8 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали восемь районов сосредоточения личного состава и техники, две артиллерийские системы и два пункта управления российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 20 января 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 228 570 (+1 130) человек;

танков — 11 579 (+6) ед;

боевых бронированных машин — 23 928 (+6) ед;

артиллерийских систем — 36 393 (+60) ед;

РСЗО — 1 618 (+1) ед;

средств ПВО — 1279 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 111 140 (+925) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 75 067 (+191) ед;

специальной техники — 4 048 (+3) ед;

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины две ракетные и 91 авиационный удар, применив две ракеты и сбросив 204 управляемых авиационных бомбы.

Кроме этого, привлекли для поражения 7518 дронов-камикадзе и произвели 4124 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.