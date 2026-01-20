ПВО Украины обезвредила 27 российских ракет и 315 дронов

Воздушные силы ВСУ объявили, что в течение ночи 19-20 января российские захватчики совершали массированную атаку на Украину одной противокорабельной ракетой "Циркон", 18 баллистическими ракетами Искандер-М/С-300, 15 крылатыми ракетами Х-101, а также 339 ударными дронами.
Главные тезисы
- Новая вражеская атака началась еще в 19:00 19 января.
- Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БПЛА на 11 локациях.
ПВО смогла успешно отразить новую атаку РФ
На этот раз российские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово, Брянск — РФ, Гвардейское, Чауда — ТОТ АР Крым, ТОТ Донецк.
Следует отметить, что около 250 из них — "шахеды".
Главное направление удара — Киевская область.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 12 локациях. Информация о двух вражеских ракетах уточняется.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-