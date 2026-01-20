ППО України знешкодила 27 російських ракет та 315 дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО України знешкодила 27 російських ракет та 315 дронів

Повітряні Сили ЗСУ
ППО змогла успішно відбити нову атаку РФ

Повітряні сили ЗСУ оголосили, що протягом ночі 19-20 січня російські загарбники здійснювали масовану атаку на Україну однією протикорабельною ракетою “Циркон”, 18 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300,  15 крилатими ракетами Х-101, а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Нова ворожа атака розпочалася ще об 19:00 19 січня.
  • Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях.

ППО змогла успішно відбити нову атаку РФ

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Брянськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Варто зазначити, що близько 250 із них — "шахеди".

Головний напрямок удару — Київська область.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 342 цілі: 14 балістичних ракет Іскандер-М/С-300, 13 крилатих ракет Х-101 та 315 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — закликають українські воїни.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакувала Київ та область — які наслідки
ДСНС України
Нова атака РФ на Київ та область - останні подробиці
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Попереду битва". Президент Болгарії Радев неочікувано йде з посади
Радев залишає президентське крісло
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Значна кількість балістики та крилатих ракет". Зеленський відреагував на нову атаку РФ
Володимир Зеленський
Зеленський розкрив масштаби нової атаки РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?