ППО України знешкодила 27 російських ракет та 315 дронів

Повітряні сили ЗСУ оголосили, що протягом ночі 19-20 січня російські загарбники здійснювали масовану атаку на Україну однією протикорабельною ракетою “Циркон”, 18 балістичними ракетами Іскандер-М/С-300, 15 крилатими ракетами Х-101, а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Нова ворожа атака розпочалася ще об 19:00 19 січня.
- Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях.
ППО змогла успішно відбити нову атаку РФ
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Брянськ — РФ, Гвардійське, Чауда — ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.
Варто зазначити, що близько 250 із них — "шахеди".
Головний напрямок удару — Київська область.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях. Інформація щодо 2 ворожих ракет уточнюється.
