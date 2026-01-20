"Попереду битва". Президент Болгарії Радев неочікувано йде з посади

Президент Болгарії Румен Радев офіційно підтвердив, що 20 січня складе президентські повноваження. Про своє несподіване для всіх рішення він повідомив під час звернення до народу.
Головні тези:
- Радев відзначив успіхи країни за 9 років під його керівництвом.
- Але він вважає, що помилки політичного класу призвели до глибокої кризи та зради надій болгарського народу.
Радев залишає президентське крісло
19 січня лідер Болгарії виступив з екстреним зверненням, під час якого чітко дав зрозуміти, що "востаннє звертається" до громадян як президент країни.
Окрім того, Радев офіційного підтвердив, що 20 січня піде з посади.
На цьому тлі він вирішив нагадати про успіхи країни за 9 років, тобто під його керівництвом.
Попри це, Радев не приховував стурбованості тим, що усе це не забезпечило Болгарії бажаної стабільності.
На його переконання, помилки у моделі політичного життя та управління країни спровокували глибоку політичну кризу.
Президент вважає, що політичний клас зрадив надії болгарського народу у компромісах з олігархатом.
