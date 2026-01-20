"Попереду битва". Президент Болгарії Радев неочікувано йде з посади
"Попереду битва". Президент Болгарії Радев неочікувано йде з посади

Радев залишає президентське крісло
Read in English
Джерело:  online.ua

Президент Болгарії Румен Радев офіційно підтвердив, що 20 січня складе президентські повноваження. Про своє несподіване для всіх рішення він повідомив під час звернення до народу.

Головні тези:

  • Радев відзначив успіхи країни за 9 років під його керівництвом. 
  • Але він вважає, що помилки політичного класу призвели до глибокої кризи та зради надій болгарського народу.

Радев залишає президентське крісло

19 січня лідер Болгарії виступив з екстреним зверненням, під час якого чітко дав зрозуміти, що "востаннє звертається" до громадян як президент країни.

Окрім того, Радев офіційного підтвердив, що 20 січня піде з посади.

На цьому тлі він вирішив нагадати про успіхи країни за 9 років, тобто під його керівництвом.

Попри це, Радев не приховував стурбованості тим, що усе це не забезпечило Болгарії бажаної стабільності.

На його переконання, помилки у моделі політичного життя та управління країни спровокували глибоку політичну кризу.

Президент вважає, що політичний клас зрадив надії болгарського народу у компромісах з олігархатом.

Наша демократія не виживе, якщо ми залишимо її корумпованим особам, компромістам та екстремістам… Завтра я подам у відставку з посаду президента… Переконаний, що Іліана Йотова (віцепрезидентка країни — ред.) буде гідною главою держави. Попереду — битва за майбутнє батьківщини.

Румен Радев

Румен Радев

Президент Болгарії

