"Попереду битва". Президент Болгарії Радев неочікувано йде з посади

Президент Болгарії Румен Радев офіційно підтвердив, що 20 січня складе президентські повноваження. Про своє несподіване для всіх рішення він повідомив під час звернення до народу.

Радев залишає президентське крісло

19 січня лідер Болгарії виступив з екстреним зверненням, під час якого чітко дав зрозуміти, що "востаннє звертається" до громадян як президент країни.

Окрім того, Радев офіційного підтвердив, що 20 січня піде з посади.

На цьому тлі він вирішив нагадати про успіхи країни за 9 років, тобто під його керівництвом.

Попри це, Радев не приховував стурбованості тим, що усе це не забезпечило Болгарії бажаної стабільності.

На його переконання, помилки у моделі політичного життя та управління країни спровокували глибоку політичну кризу.

Президент вважає, що політичний клас зрадив надії болгарського народу у компромісах з олігархатом.